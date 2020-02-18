Başkan Yardımcısı Özmural'dan asfalt yanıtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yardımcısı Özmural'dan asfalt yanıtı - Son Dakika

Başkan Yardımcısı Özmural'dan asfalt yanıtı

7 saat önce

Sanayi Mahallesi'nde yapılan yol bakım çalışması sonrası çıkan söylentilere cevap veren İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, yapılan işlemin asfalt serimi öncesi sıkılaştırma olduğunu söyledi.

Başkan Yardımcısı Özmural'dan asfalt yanıtı, System.String[]

Sanayi Mahallesi'nde yapılan yol bakım çalışması sonrası çıkan söylentilere cevap veren İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, yapılan işlemin asfalt serimi öncesi sıkılaştırma olduğunu söyledi.


İzmit Belediye MHP'li Meclis Üyesi İlker Kazan'ın açıklamalarına yanıt veren, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, şu ifadeleri kullandı: "İzmit Belediyemizin MHP'li meclis üyesi İlker Kazan'ın önceki gün ziyaret ettiği Sanayi Mahallesi'nde Fen İşleri Müdürlüğümüzün torba asfalt attığını görerek kendince tepki göstermesine bir anlam verememekteyim. Zira Sayın Kazan, Sanayi Mahallesi'nde vatandaşımızın mağduriyetini gidermek adına belediyemizin gerçekleştirdiği torba asfalt - mekanik serim çalışmasını görmüş ve bölgeye neden asfalt dökülmediğini kavrayamamıştır."


"Uzman görüşüyle konuya bir açıklık getirmek gerekirse Asfalt dökme tekniğine göre, sıkıştırma. bitümlü sıcak karışım (BSK) işlemi yağışsız ve rutubetsiz günlerde yapılmalı ve hava sıcaklığının10 derecenin üstünde olduğu günlerde yola serilmelidir. Karışım yola hemen serildikten sonra silindiraj denilen işleme geçilmeli, silindiraj başladığında karışım sıcaklığı 135 derecenin altında olmamalı ve karışım sıcaklığı 80 dereceye düşmeden sıkıştırma işlemi tamamlanmalıdır. Islak zemine yapılan asfalt uygulaması kısa zaman içerisinde deforme olarak kullanılamaz hale gelmektedir. Uzmanlar kışın, özellikle yağışlı havalarda asfalt uygulamalarını kesinlikle önermemektedirler. Bu sebeptendir ki kış aylarında vatandaşlarımızdan gelen asfalt taleplerini, yaz aylarına doğru başlatacağımızın da bilinmesini istiyoruz."


"'Mahalledeki çukurları göz boyamak adına kum ile doldurulduğunu gördük' diyen MHP'li Meclis Üyemiz Sayın İlker Kazan'ı insanların gözlerini boyamak için muhalefet etmek yerine yapıcı muhalefete davet ediyor, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamasını diliyorum. Basın üzerinden haber yaptırmak yerine, yapılan haklı bir işin gerekçelerini sanki haksızmışız gibi göstermek yerine bize sorarsa, kendisine gönül rahatlığıyla da cevap verebilirdik." - KOCAELİ

İzmit, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:07 Kaynak: İHA
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