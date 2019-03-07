Son Dakika Haberleri: Başkan Yardımcısı Öztürk'ten Kadınlar Günü Mesajı

Başkan Yardımcısı Öztürk'ten Kadınlar Günü Mesajı

1 saat önce

SEN Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yardımcısı Öztürk'ten Kadınlar Günü Mesajı, System.String[]
AFAD-SEN Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

AFAD-SEN Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, evrensel insan haklarının vazgeçilmez ve ayrılmaz parçası olan kadın haklarının sağlanması yolunda yapılan çalışmaların simgesi olan 8 Mart'ın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 'Dünya Kadınlar Günü' olarak kutlandığını hatırlattı. Günümüz dünyasında, milletlerin kadına verdikleri değer ölçüsünde statü kazanır duruma geldiğini dile getiren AFAD-SEN Genel Başkan Yardımcısı Öztürk, "Bugün artık kadınlarımız, toplumsal ve ekonomik yaşamın ayrılmaz bir parçası, üretimin etkin bir öğesidir. Son dönemlerde yapılan yasal düzenlemelerle sosyal ve iktisadi hayatta konumu kuvvetlenen kadınlarımızın, ilimiz ve devletimizin gelişmesine büyük katkıları olduğu bir gerçektir. Kadınlar çeşitli alanlardaki başarıları kadar yetiştirdikleri nesillerle de ülkenin geleceğinin şekillenmesine herkesten daha çok katkıda bulunmaktadırlar. Dünden bugüne toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer alan, her şartta fedakarlıklarını esirgemeyen kadınlarımızın; bilimde, kültürde, sanatta, sporda, iş yaşamında, kısacası hayatın her alanında daha etkin olmaları dileğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:56 Kaynak: İHA

AFAD, Mehmet Öztürk, 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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