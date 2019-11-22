Son Dakika Haberleri: Başkan Yardımcısı Solakoğlu Perşembe pazarında incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Başkan Yardımcısı Solakoğlu Perşembe pazarında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Yardımcısı Solakoğlu Perşembe pazarında incelemelerde bulundu

7 saat önce

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Av. Sibel Solakoğlu, Perşembe Pazarı'nda, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hem denetlemeleri gerçekleştirdi hem pazarcı esnafını dinledi.

Başkan Yardımcısı Solakoğlu Perşembe pazarında incelemelerde bulundu, System.String[]

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Av. Sibel Solakoğlu, Perşembe Pazarı'nda, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hem denetlemeleri gerçekleştirdi hem pazarcı esnafını dinledi.


İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Av. Sibel Solakoğlu, çalışmalarından sorumlu olduğu İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Doğu Kışla Parkı'nda kurulan Perşembe Pazarı'nda pazar esnafını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Zabıta ekipleri ve pazarcı esnafından, alandaki uygulamalar hakkında bilgi alan Başkan Yardımcısı Solakoğlu, yerinde yapılan denetlemeler esnasında istek ve talepleri de dinleyerek değerlendirmeye aldı.


Başkan Yardımcısı Solakoğlu, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümlerinde yer alan hükümlere uyulup uyulmadığını zabıta ekipleri ile tek tek denetledi. Yönetmeliğe göre; pazar yerlerinde kullanılan terazilerin doğruluğu, ölçü ayar denetimi, hijyen koşulları, fiyat etiketleri, çalışanların kılık kıyafet konusuna uyumu noktasında incelemelerini gerçekleştiren Solakoğlu, tüm pazar esnafına hayırlı ve bol kazançlar diledi. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Zabıta, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:22 Kaynak: İHA
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