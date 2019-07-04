Son Dakika Haberleri: Başkan Yardımcısı Tohumcu parkları denetledi
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Başkan Yardımcısı Tohumcu parkları denetledi

34 dakika önce

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Parklarda gece denetim yaparak, vatandaşlar ile bir araya geldi.

Başkan Yardımcısı Tohumcu parkları denetledi, System.String[]
Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Parklarda gece denetim yaparak, vatandaşlar ile bir araya geldi.

Belediye Başkan Yardımcısı Tohumcu, geceleri de kendisine bağlı olan birimlerin çalışmalarını denetliyor. Tohumcu, Bilal-i Habeş mahallesinde parklarda incelemelerde bulanarak, muhtar ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Parklardaki eksikliklerin kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade eden Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, gündüzleri yoğun bir tempoyla çalıştıklarını akşamları da işlerin kontrolünü yaptıklarını vatandaşlar ile bir araya geldiklerini söyledi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:29 Kaynak: İHA
Kilis, Yaşam
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