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Başkan Yardımcısı Töken, İSKİ ve İSKOM'da incelemelerde bulundu

1 saat önce

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Töken, Adıyaman'da planlanan projelerle ilgili bilgi almak için İstanbul'da çeşitli çalışmalarda bulundu.

Başkan Yardımcısı Töken, İSKİ ve İSKOM'da incelemelerde bulundu, System.String[]
Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Töken, Adıyaman'da planlanan projelerle ilgili bilgi almak için İstanbul'da çeşitli çalışmalarda bulundu.

Adıyaman'da planlanan projelerle ilgili bilgi alışverişinde bulunmak ve çalışmaları yerinde incelemek üzere İstanbul'a giden Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Töken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile İstanbul Su Kontrol ve Otomasyon Merkezi (İSKOM) da incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen incelemelerden sonra değerlendirmede bulunan Başkan Yardımcısı Töken, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın talimatlarıyla Adıyaman'da hayata geçirmeyi planladıkları bazı projeler hakkında ön bilgi aldıklarını dile getirerek, kendilerine bu fırsatı tanıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine teşekkür etti. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:20 Kaynak: İHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Adıyaman, Güncel
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