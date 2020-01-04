Başkan Yardımcısı Tuncer özel eğitim okulunu ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yardımcısı Tuncer özel eğitim okulunu ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Yardımcısı Tuncer özel eğitim okulunu ziyaret etti

6 saat önce

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Cengiz Tuncer, Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrenci ve öğretmenlerini ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Tuncer özel eğitim okulunu ziyaret etti, System.String[]

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Cengiz Tuncer, Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrenci ve öğretmenlerini ziyaret etti.


Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Cengiz Tuncer, özel çocuklara eğitim veren Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim ve Uygulama okuluna ziyarette bulundu. Tuncer, okulda görev yapan öğretmenlerle birlikte sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi. Burada çocukların yakın ilgisi ile karşılaşan Tuncer, okulda eğitim gören öğrencilerle tek tek sohbet etti ve öğretmenlerle de görüşerek okulun ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Ziyaret hakkında da kısa açıklamada bulunan Başkan Yardımcısı Tuncer, özel çocukların daha özverili bir eğitime ihtiyacı olduğunu belirterek "İlimizde faaliyet gösteren Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldik. Burada çok özverili bir hizmet var, dezavantajlı çocuklarımızın hayata hazırlanması, onların sosyal yaşantılarını bir nebze de olsa geliştirmeleri açısından buradaki öğretmen arkadaşlarımız büyük emek sarf ediyor. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. Okulda görev yapan arkadaşların kurumumuzdan beklentilerini öğrenmek açısından da bu ziyaret çok faydalı oldu. Özel çocuklarımızla geçirdiğim bu özel zaman beni çok mutlu etti. Hepsine derslerinde ve hayatlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Türkseven, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:14 Kaynak: İHA
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