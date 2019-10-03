Son Dakika Haberleri: Başkan yardımcısını rehin alan zanlı tutuklandı
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Başkan yardımcısını rehin alan zanlı tutuklandı

13 dakika önce

Gemlik'te belediye başkan yardımcısı Zeynep Serintürk'ü rehin alan zanlı Sinan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başkan yardımcısını rehin alan zanlı tutuklandı, System.String[]

Gemlik'te belediye başkan yardımcısı Zeynep Serintürk'ü rehin alan zanlı Sinan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Gece geç saatlerde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen Sinan B. Nöbetçi savcıya verdiği ifadenin ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Burada hakime ifade veren zanlı tutuklanarak Bursa Cezaevine gönderildi.


Olayla alakalı soruşturma genişletilerek sürdürülüyor. - BURSA

Gemlik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:07 Kaynak: İHA
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