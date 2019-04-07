Son Dakika Haberleri: Başkan Yarka, Birim Amirleriyle İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Başkan Yarka, Birim Amirleriyle İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

9 dakika önce

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, belediye birim amirleriyle ilk toplantısını gerçekleştirerek, yürütülen çalışmalarla ilgili brifing aldı.

Başkan Yarka, Birim Amirleriyle İlk Toplantısını Gerçekleştirdi, System.String[]
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, belediye birim amirleriyle ilk toplantısını gerçekleştirerek, yürütülen çalışmalarla ilgili brifing aldı.

Gerçekleştirilen toplantıda, birim müdürlerinden aldığı bilgilerin ardından bir açıklama yapan Başkan Yarka, Şırnak merkezde çalışmaların aralıksız yürütülmesi yönünde gerekli talimatları verdi. Başkan Yarka, "Şehrimizin acil çözüm bekleyen sorunları bulunmakta. Bunları aşmak için uyum içerisinde çalışmak gerekiyor. Başta birim amirlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızla uyumlu bir ritim yakalayarak, zaman kaybetmeden kolları sıvamamız gerekiyor. Çünkü bu memleketin beklemeye ve sorunlarını ertelemeye tahammülü yoktur. Bu kapsamda hiç vakit kaybetmeden çalışmaya başlayacağız" dedi.

Başkan Yarka, tüm birimlerin günün yirmi dört saati sahada olmaları gerektiğini sözlerine ekledi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:39 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den Belediye Borcu Açıklaması "Fener Ol" Kampanyası 15 Milyon TL'yi Aştı Ankara Üniversitesi'nde Görevli Profesör Cinsel İstismar Suçlamasıyla Tutuklandı Hadise'den Kredi Açıklaması: Bankaya Kahve İçmeye Gittim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 13:48:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yarka, Birim Amirleriyle İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]