Başkan Yarka, Birim Amirleriyle İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, belediye birim amirleriyle ilk toplantısını gerçekleştirerek, yürütülen çalışmalarla ilgili brifing aldı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, belediye birim amirleriyle ilk toplantısını gerçekleştirerek, yürütülen çalışmalarla ilgili brifing aldı.



Gerçekleştirilen toplantıda, birim müdürlerinden aldığı bilgilerin ardından bir açıklama yapan Başkan Yarka, Şırnak merkezde çalışmaların aralıksız yürütülmesi yönünde gerekli talimatları verdi. Başkan Yarka, "Şehrimizin acil çözüm bekleyen sorunları bulunmakta. Bunları aşmak için uyum içerisinde çalışmak gerekiyor. Başta birim amirlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızla uyumlu bir ritim yakalayarak, zaman kaybetmeden kolları sıvamamız gerekiyor. Çünkü bu memleketin beklemeye ve sorunlarını ertelemeye tahammülü yoktur. Bu kapsamda hiç vakit kaybetmeden çalışmaya başlayacağız" dedi.



Başkan Yarka, tüm birimlerin günün yirmi dört saati sahada olmaları gerektiğini sözlerine ekledi. - ŞIRNAK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den Belediye Borcu Açıklaması

"Fener Ol" Kampanyası 15 Milyon TL'yi Aştı

Ankara Üniversitesi'nde Görevli Profesör Cinsel İstismar Suçlamasıyla Tutuklandı

Hadise'den Kredi Açıklaması: Bankaya Kahve İçmeye Gittim