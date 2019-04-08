Başkan Yarka, Hizmet Binası ve TOKİ'lerde İncelemelerde Bulundu

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, inşaatları devam eden Şırnak Belediyesi yeni hizmet binası ve TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, inşaatları devam eden Şırnak Belediyesi yeni hizmet binası ve TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.



Şırnak Belediyesi yeni hizmet binasındaki çalışmaları inceleyen Yarka, yüklenici firma yetkilileri ile birlikte tamamlanan katları dolaşarak proje hakkında bilgi aldı. Bir süre belediye hizmet binası şantiye alanında inceleme yapan Başkan Yarka, projede çalışan işçilere kolaylıklar dileyerek şantiye alanından ayrıldı.



Başkan Yarka daha sonra, Gazipaşa ve İsmetpaşa mahallelerinde yapımı büyük oranda tamamlanan TOKİ konutlarını gezdi. Vatandaşların talepleri doğrultusunda konutları yakından inceleyen Başkan Yarka, binaların bodrum katlarına kadar inerek, tespit edilen eksiklikleri not edip yetkililerden bilgi aldı. Söz verdikleri gibi TOKİ konutlarının takipçisi olduklarını belirten Başkan Yarka, konutların bir an önce vatandaşlara dağıtımı için çalışmaların devam ettiğini söyledi.



"Şehrimizi halkımızla birlikte yöneteceğiz"



Hizmet binası ve TOKİ inşaatları sonrası İl Genel Meclisi Üyeleri ile birlikte vatandaşları ziyaret eden Başkan Yarka, 31 Mart yerel seçimlerinde verdikleri desteklerden dolayı kendilerine teşekkür etti. Ömer Kabak Meydanı'ndaki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yarka, burada vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Sıcak ve samimi bir ortamda gelişen ziyarette, Başkan Yarka vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, birlikte çay içti. Ziyarette vatandaşların kentte ilişkin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yarka, daha sonra açıklamalarda bulundu. Tüketici bir anlayışın artık belediyede yerinin olmayacağını vurgulayan Başkan Yarka, bundan sonra halkın talep ve önerilerinin dikkate alındığı, halkın da yönetimin parçası olacağı bir anlayışı belediyede hakim kılacaklarını söyledi. Yarka, "Şehrimizin acil ihtiyaçları olduğu ortada. Bunun bilinciyle, daha çok üretip ve sorunları yerinde tespit ederek çözüme kavuşturacağız. Benim dönemimde hiç kimsenin oyumu verdim sorumluluğum bitti deme lüksüne sahip değil. Asıl bundan sonra ortak bir akılda birleşip, şehrimizi birlikte yönetme fırsatı doğmuştur. Kolektif bir anlayışla, belediye ve vatandaşlarımızla kol kola, omuz omuza vererek şehrimizi yeniden inşa edeceğiz" dedi.



Yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar Başkan Yarka'ya desteklerini yineleyerek başarılar diledi. - ŞIRNAK

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