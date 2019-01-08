Son Dakika Haberleri: Başkan Yaşar Ayakkabı ve Çanta Üretimi Yapan Esnafın Sıkıntılarını Dinledi

Başkan Yaşar Ayakkabı ve Çanta Üretimi Yapan Esnafın Sıkıntılarını Dinledi

30 dakika önce

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ayakkabı ve çanta üretimi yapan esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi.

Başkan Yaşar Ayakkabı ve Çanta Üretimi Yapan Esnafın Sıkıntılarını Dinledi, System.String[]
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ayakkabı ve çanta üretimi yapan esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ayakkabı ve çanta üretimi yapan esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi. Yenimahalle Belediyesi İlkadım Salonu'nda gerçekleştirilen kahvaltıya Yaşar'ın yanı sıra Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Behiç Başar Bal, Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Odası Başkanı Durak Uygun ve yönetimi, çok sayıda esnaf ve sanatkar ile STK temsilcisi katıldı.

"Esnaf ve sanatkarın en rahat olduğu ilçe Yenimahalle"

Öncelikle devletin her kademesinde israfın önüne geçerek, kaynakların verimli kullanılması gerektiğini ifade eden Yaşar, "Göreve geldiğim günden beri temel amacımız, kaynaklarımızı verimli kullanmak ve ilçe sakinlerine eşit hizmet götürmek üzerine kuruldu. Devletin yetkili kurumları ile ortak çalışmalar yürüterek, bu sıkıntılı süreci birlikte üreterek atlatmalıyız. Bu gün esnaf, sanayici ve üreticinin en rahat çalıştığı ilçe Yenimahalle'dir. Devletin tüm kurumları ile uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu uyum, ilçe sakinlerimize kaliteli ve zamanında hizmet olarak yansımaktadır. 10 yıldır Yenimahalle'de görev yapıyorum. Kin ve nefret duyguları yerine, barış, kardeşlik ve eşit yurttaşlık bilinciyle çalışıyoruz" dedi.

"Üretmeden tüketmekten vazgeçmeliyiz"

Türkiye'de üretimde kullanılan ham maddeleri yurt dışından ithal ederek, yaşanan sıkıntılı süreçten kurtulmanın imkansız olduğunu belirten Yaşar, "Son dönemde ülke olarak sıkıntılı günler geçirmekteyiz. Esnaf ve sanatkar, bu zor süreçten etkilenen kesimin başında gelmektedir. Türkiye'de üretebileceğimiz bir ürünü, sırf ucuz diye yurt dışından ithal ederek bu süreci atlatamayız. Sadece üreterek ve çalışarak ülkemizi kalkındırabiliriz. Yaşanan ekonomik daralmanın sonucunda işçi çıkarılması ve istihdam kısıtlamasına gidilmesi vatandaşın huzuru ve beraberliği açısından büyük sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep olacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:46 Kaynak: İHA

Fethi Yaşar, Yaşar, Yenimahalle, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Sinema Krizine Bakan El Attı! Bilet Tartışması Sona Erecek AK Parti İzmir Adayı Nihat Zeybekci'den İZBAN Açıklaması: Hemşehrilerimizin Çilesine Son Verilmiştir

Merve Kavakçı'nın Kızı, Cumhurbaşkanı Danışmanı Oldu AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dayısının Hayatını Kaybetmesiyle İlgili Paylaşımda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 12:16:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yaşar Ayakkabı ve Çanta Üretimi Yapan Esnafın Sıkıntılarını Dinledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]