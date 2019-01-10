Başkan Yaşar Basın Emekçilerini Unutmadı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın emekçilerinin gününü kutlayarak, "Basın, demokrasinin gözü kulağıdır" dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın emekçilerinin gününü kutlayarak, "Basın, demokrasinin gözü kulağıdır" dedi.



Başkan Yaşar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının demokrasinin dördüncü ayağı olduğunu belirterek, "Basın demokrasinin gözü kulağıdır. Basın güçlendikçe, basın emekçileri özgürleştikçe demokrasi güçlenir. Güç şartlarda, yıpratıcı, ağır koşullarda halkın haber alma hakkını temsil eden tüm basın emekçilerini saygıyla selamlıyorum" dedi.



Başkan Yaşar, "İlkeli yayıncılık anlayışının bir gereği olarak doğru, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde halkın gözü, kulağı ve sesi olarak aktarmak en önemli görevdir. Kamuoyuna haber ve bilgi akışını sağlamak için gece gündüz demeden görevini sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde zor şartlar altında başarıyla yerine getirmeye çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun" dedi. - ANKARA

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