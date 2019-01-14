Son Dakika Haberleri: Başkan Yaşar, Basın Mensupları ile Buluştu

Başkan Yaşar, Basın Mensupları ile Buluştu

1 saat önce

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar,Medya ve İletişim Derneği (MEDYADER) üyeleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Yaşar, Basın Mensupları ile Buluştu, System.String[]
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar,Medya ve İletişim Derneği (MEDYADER) üyeleri ile kahvaltıda bir araya geldi.Başkan Yaşar, yerel yazılı ve görsel medya kuruluşu temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, "Sorunları, sıkıntıları en iyi o şehirde yaşayan bilir. O nedenle yerel basın çok önemlidir, şehre hakimdir. Ben de 56 yıldır Yenimahalle'de yaşıyorum. Sıkıntılarını da çözümlerini de biliyorum" dedi.

GİMAT bölgesinde gerçekleştirilen kahvaltıya Başkan Yaşar'ın yanı sıra, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal ve Medya ve İletişim Derneği (MEDYADER) Başkanı Savaş Şahin katıldı.

" Ankara'nın üç bayraklı tek belediyesiyiz"

Başkan Yaşar, "10 yıldır Yenimahalle'ye eşit ve tarafsız bir şekilde hizmet ediyoruz. Vatandaşlarımıza verimli ve faydalı hizmet sunmak için denetlenmekten korkmuyoruz. Devletin en üstü mertebesinden en alt birimine kadar denetlenmekten ve hesap vermekten korkmamalıyız.İlçe sakinlerimizden alınan vergileri yine onların fayda sağlayacağı projelerde kullandık. İlçemizde birlik ve beraberliğin devamlılığı için dinine, diline, ırkına bakılmaksızın eşit ve şeffaf hizmet sunduk. Yenimahalle Belediyesi kapısında üç bayrak bulunur. Türk Bayrağı, belediyemizin bayrağı ve TSE'nin bize verdiği bayrak. Yenimahalle Belediyesi yapmış olduğu hizmetler ve vatandaş odaklı çalışmalarından dolayı Türk Standartlar Enstitüsü tarafından uluslar arası geçerliliğe sahip İSO 9001 belgesine sahip olan tek belediyedir "dedi.

"Yenimahalle'nin sorunlarını yaşayarak öğrendim"

Sohbet ortamı içerisinde geçen kahvaltıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "56 yıldır Yenimahalle'de yaşıyorum. Ben bu ilçede ticarette yaptım, komşuluk ilişkilerinde bulundum. Yenimahalle'nin sorunlarını dışarıdan bakarak değil, yaşayarak öğrendim. Yenimahalle ile beraber büyüdük. Bu nedenle ilçemde vatandaşlarımın ne tür sıkıntılarının olduğunu göreve gelmeden önce biliyordum. Projelerimizi hep bu yönde planladık. Eğitimden sanata, kültürel projelerden, spor salonlarına kadar Yenimahalle'ye bizden sonra gelecek olan nesilleri de düşünerek, büyük değer katacak çalışmalara imza attık" şeklinde konuştu.

"İstihdama büyük katkı yapıyoruz"

İşsizliğin büyük bir sorun haline geldiğini, bu nedenle istihdam kapısı açmanın çok kıymetli olduğuna dikkat çeken Başkan Yaşar, "Bir belediyeyi 300 kişi ile de yönetmek mümkün. Her işi dışarıya yaptırırsanız olur. Ancak biz yaptığımız her işi belediye bünyesinde yaptırarak istihdam da yaratıyoruz. Kreşlerimizde, etüt merkezlerimizde, spor kurslarımızda, YENİMEK kurslarında öğretmen istihdam ediyoruz" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:33 Kaynak: İHA

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