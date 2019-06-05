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Başkan Yaşar, belediye personeli ile bayramlaştı

30 dakika önce

Çat Belediye Başkan Melik Yaşar, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye personeli ile bayramlaştı.

Başkan Yaşar, belediye personeli ile bayramlaştı, System.String[]
Çat Belediye Başkan Melik Yaşar, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye personeli ile bayramlaştı.

Çat Belediyesi'nde yapılan bayramlaşma törenine, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Belediye Başkan Yardımcısı M. Mazhar Özdemir, Belediye Encümenleri ile birlikte belediye personeli katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşan Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, "Çat Belediyesi olarak bizler büyük bir aileyiz, tüm birimlerimizle birlikte vatandaşlarımıza karşı olan görevlerimizi yerine getireceğiz, Çat bize emanet. Bu emanete hep birlikte, layık olduğu şekilde sahip çıkacağız. Daha güzel bir İlçe için fedakarca çalışacak, çabalayacağız Çat İlçemize daha güzel projeler ve daha büyük yatırımlar yapmak nasip olur" diyerek, yapılacak projeler hakkında personele bilgi verdi.

Başkan Yaşar, tüm personelin Ramazan Bayramını kutlayarak "Aileniz ve yakınlarınızla birlikte mutlu, sağlıklı, barış ve huzur içerisinde bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:07 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Melik Yaşar, Çat, Yaşam
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