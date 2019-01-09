Başkan Yaşar'dan 15 Temmuz Gazisi 'Ne Ziyaret

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında ayağından vurularak Gazi olan Aytekin Yüksel'i ziyaret etti.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında ayağından vurularak Gazi olan Aytekin Yüksel'i ziyaret etti. Çiğdemtepe Mahallesi'nde karla mücadele ekiplerini denetleyen Başkan Yaşar'la sohbet ederek kendisini evine davet eden Yüksel, "Başkanımızın Yenimahalle için yaptığı hizmetleri takdir ediyorum" dedi.



15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde tanktan açılan ateş sonrası bacağından yaralanan Aytekin Yüksel'in daveti için teşekkür eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar "Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için bedel ödeyerek, canını ortaya koyan vatandaşlarımıza vefa borcumuz bulunmaktadır. 15 Temmuz'da yaşanan olaylar sırasında Şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yaralanarak Gazi unvanı alan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.



"10 yıldır vatandaş odaklı hizmet sunuyoruz"



Gazi Yüksel ile birlikte ikram edilen kahveyi içen Başkan Yaşar "Göreve geldiğimiz günden beri ilçemizin hiçbir bölgesini ayırt etmeden, her mahalleye eşit hizmet götürdük. Şentepe bölgesine yaptığımız hizmetler, mahalle sakinlerinin kültür, sosyal ve sanatsal aktivitelerden geri kalmamasını amaçlamaktadır. Bölgeye kazandırdığımız YENİMEK kurs merkezleri ve geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri, Şentepe'nin tümünün çehresini değiştirecektir. Daha yapacak çok işimiz var. İlçe sakinlerinin huzuru, mutluluğu, birlik ve beraberliği için durmadan çalışacağız. 10 yıldır vatandaştan aldığımız vergiyi yine vatandaşa hizmet olarak sunuyoruz. Fayda sağlamayan projelere onay vermiyoruz. Ekonomik olarak sıkıntılı süreçlerden geçtiğimiz şu dönemde kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz" dedi.



Başkan Yaşar'a teşekkür



Yaptıkları daveti kırmayarak evine misafir olduğu için Başkan Yaşar'a teşekkür eden Yüksel "Başkanımızı evimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Yenimahalle'ye kazandırdığı projeler ve yaptığı hizmetler herkes tarafından bilinmektedir. Başkan Yaşar'a başarılar dilerim" şeklinde konuştu. - ANKARA

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