Son Dakika Haberleri: Başkan Yaşar'dan Karla Mücadele Denetimi

Başkan Yaşar'dan Karla Mücadele Denetimi

57 dakika önce

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçe genelinde çalışma yapan karla mücadele ekiplerini denetledi.

Başkan Yaşar'dan Karla Mücadele Denetimi, System.String[]
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçe genelinde çalışma yapan karla mücadele ekiplerini denetledi. Başkentte 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı sonrası ilçenin yüksek kesimlerinde tıkanan yollar ve ara sokakları ulaşıma açmak için yapılan mücadeleyi yerinde denetleyen Başkan Yaşar, çalışma yapan ekiplere iyi çalışmalar diledi.

İlçenin farklı noktalarında 85 kişilik ekiple ilçenin tüm mahallelerinde çalışma yapan karla mücadele ekipleri, yayaların ve sürücülerin mağdur olmaması için 7/24 mesai yaparak çalışmalarına devam ediyor. Yenimahalle'de vatandaşların sıkıntı yaşamaması için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Yaşar, "Yoğun bir kar yağışı yaşıyoruz. Bu durumun vatandaşlarımızın hayatını olumsuz etkilememesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. İlçemizin dört bir yanında tuzlama ve karla mücadele araçlarını hazır bekletiyoruz. Ara sokaklarda, kaldırımlarda, yol kenarlarında, biriken kar yığınlarını kaldırmak için çalışmalarımız hala devam ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri de kısa sürede çözüyoruz. İlçe sakinlerimizden araç kullanırken gerekli güvenlik önlemlerini almalarını, özellikle yayalara ve çocuklara dikkat ederek araç kullanmalarını öneriyoruz" dedi.

Vatandaşın mağdur olmaması için çalışıyoruz

Denetimler sırasında vatandaşlarla sohbet ederek kapalı yollar hakkında bilgi alan Yaşar, ekiplerin sıkıntı yaşanan bölgelere yönlendirilmesi talimatı verdi. Öncelikli hedeflerinin yüksek kesimlerdeki vatandaşların mağduriyetini gidermek olduğunu ifade eden Başkan Yaşar, "Yenimahalle'de özellikle Şentepe, Kırandağı ve Yakacık gibi yüksek kesimlerde vatandaşlarımızın mağdur olmaması, gerekli ihtiyaçlarını temin etmeleri için yolların açık olması gerekiyor. Belediye bünyesinde bulunan tüm araç ve gereçlerimiz ile ilçe sakinlerimizin huzuru için çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:31 Kaynak: İHA

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