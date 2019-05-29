Son Dakika Haberleri: Başkan Yaşar'dan "vefa" iftarı
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Başkan Yaşar'dan "vefa" iftarı

1 saat önce

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, ilçede 2014-2019 yılları arasında belediye meclis üyeliği ve muhtarlık yapan hemşehrilerini iftarda bir araya getirdi.

Başkan Yaşar'dan
Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, ilçede 2014-2019 yılları arasında belediye meclis üyeliği ve muhtarlık yapan hemşehrilerini iftarda bir araya getirdi. Başkan Yaşar, tek tek teşekkür ettiği eski meclis üyesi ve muhtarlara birer onur plaketi de verdi.

31 Mart seçimlerinde Çat Belediye Başkanlığı'na seçilen Melik Yaşar, eski belediye meclis üyeleri ve muhtarları unutmadı. 2014'teki yerel seçimlerde göreve gelen ve bu görevlerine 31 Mart'a kadar devam eden meclis üyesi ve muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya gelen Başkan Yaşar, konuklarına hitaben şunları söyledi: "Hepimiz bu ilçeye bizlere ayrılan zaman diliminde hizmet edip gideceğiz. Sizler de geride bıraktığımız 5 yıllık dönemde ilçemiz için çalıştınız, gayret ettiniz. Hepinizin emekleri bizim için elbette kıymetlidir, değerlidir. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programın sonunda Çat Belediye Başkanı Yaşar, eski meclis üyesi ve muhtarlara hizmetlerinden dolayı birer teşekkür plaketi verdi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:46 Kaynak: İHA
Yaşam
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