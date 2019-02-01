Başkan Yaşar, Demetevler Esnafını Ziyaret Etti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Demetevler bölgesinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Demetevler bölgesinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Dükkanları tek tek dolaşan Yaşar, "Esnafın yüzünün gülmesi demek, milletin mutlu olması demektir" dedi.



İvedik Caddesi üzerinde bulunan kahvehane, pastane, kuyumcu, eczane, fırın gibi vatandaşların yoğun talep gösterdiği dükkanları ziyaret eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, taksi duraklarına da uğrayarak, esnafın nabzını yokladı. Esnaflarla çay içerek, 10 yıldır Yenimahalle'de yapılan çalışmalardan bahseden Başkan Yaşar, "Ülke olarak ekonomik açıdan sıkıntılı günler geçiriyoruz. Bu durumdan ilk etkilenen kesim esnaf kardeşlerimizdir. Kendim de esnaflıktan gelen bir vatandaş olarak onların ne gibi sıkıntılar yaşadığının bilincindeyim. Yenimahalle'de göreve geldiğimizden günden beri esnafımızın yanında olduk. Gerekli yasal yükümlülükleri yerine getirdikleri sürece esnafa köstek değil destek olduk. Çünkü biz Yenimahalle'de bir aileyiz. Eğitim, sanat, kültür, spor ve sağlık gibi birçok alanda çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ve yaşlılarımız Yenimahalle'de keyif alarak yaşasın düşüncesiyle, ilçemize irili ufaklı 675 tesis kazandırdık. Birlik ve beraberliğimizin daim olduğu bir Yenimahalle için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



"Kaldırım işgaline izin yok"



Esnaf ziyaretleri sırasında ilçe sakinlerinin yoğun ilgisi ile karşılaşan Yaşar, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. İlçe sakinlerinin sıkıntılarını dinleyen Başkan Yaşar, Demetevler bölgesinde bazı esnafların ürünlerini kaldırımı ihlal edecek şekilde sergilediğini ifade ederek, "Bölgede faaliyet gösteren bazı dükkanlar, kaldırımı işgal edecek şekilde ürünlerini yerleştiriyor. Demetevler sakinleri kaldırımda yürüyecek yer bulamadıkları için bu durumdan şikayetçi. Yetkili birimlerimize durumu ilettik. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için gereken çalışmayı başlatarak, dükkan sahiplerine uyarılarımızı yapıyoruz" dedi. - ANKARA

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