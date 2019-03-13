Son Dakika Haberleri: Başkan Yaşar: "Esnafın Yanında Olmaya Devam Edeceğim"

Başkan Yaşar: "Esnafın Yanında Olmaya Devam Edeceğim"

1 saat önce

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, esnafla bir araya gelerek, "Bugüne kadar sizlerin yanında oldum. Bundan sonra da sizin yanınızda olmaya devam edeceğim" dedi.

Başkan Yaşar:
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, esnafla bir araya gelerek, "Bugüne kadar sizlerin yanında oldum. Bundan sonra da sizin yanınızda olmaya devam edeceğim" dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Yıldız Sanayi Sitesi ve Gersan Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya gelen Yaşar, "Arkadaşlar bu seçimler sonucunda sizi kim iyi yönetecekse onu seçeceksiniz. Sizin verdiğiniz vergileri kim daha verimli kullanacaksa ona oy verecekseniz. Sonuçta kazanan da kaybeden de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak" dedi.

Yıllarca Yenimahalle'de esnaflık yaptığını ifade eden Yaşar, "Yenimahalle benim sevdam. Ben yıllarca Yenimahalle sokaklarında esnaflık yaptım, sırtımda tüp taşıdım. Esnaflığın ne kadar zor olduğunu iyi bilirim. Benim yaşadığım sıkıntıları Yenimahalle esnafı yaşamasın diye mücadele verdim. Kanunları çiğnemeyen, hukuka uyan tüm esnaf kardeşlerimizin yanında olduk. Bundan sonra da bu can bu bedende olduğu müddetçe esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Yaklaşık 40 gündür esnafı ziyaret ettiğini dile getiren Yaşar, "Esnafımızın işleri eskisi gibi değil, her üç dükkandan birisi kapalı. Çoğu esnaf siftah yapmadan iş yerini kapatıyor. Ekonomik şartların en kısa zamanda düzelmesi gerekiyor, yoksa birçok esnafımız kalıcı zarar görebilir" şeklinde konuştu.

Siyasetin kin ve nefret dilinden uzak olması gerektiğini belirten Yaşar, "Ülkemizde birçok sorun varken sanal gündem maddeleriyle insanlarımızı uğraştırıyorlar. Ben hayatım boyunca kavga etmedim. Bundan sonra da etmeyeceğim. Eğer yaşadığımız ülke onların anlattığı gibiyse onlara oy vermeye devam edin ama onların dediği gibi değilse, bu seçimde kulak çekme vaktidir. Seçim sürecinde tüm adayları dinleyeceksiniz. Herkes projelerini anlatacak. Aklınızı, vicdanınızı kullanıp bir metrekarelik sandığa gidip oyunuzu kullanacaksınız. Milletimiz için umarım en iyisi olur" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:02 Kaynak: İHA

Fethi Yaşar, Yenimahalle, Güncel
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