Son Dakika Haberleri: Başkan Yaşar, Haymanalı ve Balalı Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Başkan Yaşar, Haymanalı ve Balalı Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Haymanalı ve Balalı vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Yaşar, Haymanalı ve Balalı Vatandaşlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Haymanalı ve Balalı vatandaşlarla bir araya geldi.

Yenimahalle Belediyesi İlkadım Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmaya Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra Başkan vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran, muhtarlar ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Yaşar, yaptığı konuşmada, "Yerel bir seçime gidiyoruz. Ben sadece seçim döneminde değil, her zaman esnaf ve ilçe sakinlerinin arasında olan, onların sıkıntılarını dinleyen bir belediye başkanıyım. Görüyorum ki vatandaş siyasete, siyasetçiye, adalete güvenmiyor. Bu durum ülkemizin birlik ve beraberliği açısından çok sıkıntılı bir süreci beraberinde getirir. Siyasetçiler kullandığı dile dikkat etmeli, ülkeyi ayrıştıran cümleler yerine beraberliğimizi devam ettirecek bir söylem geliştirmelidir. Bu ülke kolay kurulmadı. Yeni bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk daha çıkaramayız. Demokrasiyi bir kenara itersek, büyük bedeller ödenerek kurulan Türkiye Cumhuriyetini içinden çıkılamaz bir duruma getiririz" şeklinde konuştu.

"Kazanan da kaybeden de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Benim tek derdim bu bayrağın dalgalanması, bu ezanın okunması" diyen Başkan Yaşar, "Ortadoğu ülkelerinin durumunu hep beraber görüyoruz. Benzer acıların ülkemizde yaşanmaması için birbirimizi ayıran bir siyaset değil, huzur ve barış ortamını sağlamamız gerekmektedir. Bu ülkeyi yönetenlerin ve siyasetçilerin oturup düşünerek, sağlıklı söylemler geliştirmesi ülkemize fayda sağlayacaktır. Yenimahalle halkı beni tanır. Bilir ki Fethi Yaşar hoş görü insanıdır ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde eşit yurttaşlık düşüncesine inanır. Çünkü, Yenimahalle Cumhuriyetin ilçesidir. Cumhuriyeti kuranlar insanlara hangi gözle baktıysa ben de ilçemizde vatandaşımıza o gözle bakıyorum. Kimseyi ötekileştirmeden, ilçemizde hoş görü ortamının devamı için elimizden gelen tüm olanakları kullanıyoruz. Vatandaşımız yetki verirse aynı bakış açısıyla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:33 Kaynak: İHA

Türkiye, Fethi Yaşar, Yenimahalle, Politika
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