Başkan Yaşar'ın Kuş Sevgisi

Yenimahalle
Belediye Başkanı Fethi Yaşar
, Başkent Kanatlı ve Kümes Hayvanlarını Geliştirme ve Üreticileri Derneğini ziyaret etti. Kuş severlerin yoğun ilgisi ile karşılanan Başkan Yaşar, "Hayvan sevgisi, insan sevgisi kadar kıymetlidir" dedi.
Başkent genelinde yüzlerce kuş severin üye olduğu ve kuş mezatlarının da gerçekleştiği dernek merkezinde gerçekleştirilen buluşmada Yaşar, "insanların yaşama bağlanması, stresi azaltması ve çocuklarımızda insan sevgisinin kazandırılması açısından hayvanları sevmemiz ve onlarla ilgilenmemiz çok önemli bir konudur" ifadelerinde bulundu.
"Toplumun her kesimine destek oluyoruz"
Canlıyı sevmeyen insandan hayır gelmez diyerek hayvan sevgisinin önemine dikkat çeken Başkan Yaşar, "Göreve geldiğimiz günden beri toplumun her kesimi ile ilgileniyorum. Her vatandaşımızın, her topluluğun farklı sorunları var. Elimizden geldiğince, yetki çerçevesi içerisinde toplumun her kesimine destek olduk. İnsanların sıkıntılarını kendi sıkıntılarımız olarak gördük. Vatandaşımız yetki verirse 31 Marttan sonra kalan sıkıntılarımızı da çözeceğiz. Savaşa gitmiyoruz. Şehrimizi, ilçemizi, mahallemizi yönetecek, vatandaşa hizmetle görevli yöneticileri seçiyoruz. Siyasetin kirli dili insanlar arasında kutuplaşma yaratıyor. Bu söylemden vazgeçilmelidir. Bizi var eden, birlik ve beraberliğimizi sağlayan, ülkemizin kurtuluş felsefesini, eşit yurttaşlık bilincini özümsememiz gerekiyor. Bu ülkeyi beraber kurduk ve beraber geleceğe taşıyacağız. Bu ülkenin insanlarını ayırt etmeden, herkese eşit davranarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün ilkeleri doğrultusunda barış ve kardeşlik içerisinde yaşamalıyız" dedi.
Yenimahalle'ye kazandırdığı değerler ve derneklerine yapmış olduğu destekten dolayı memnuniyetini belirten Dernek Başkanı Metin Baltacı, "Ne sıkıntımız olursa olsun yanına gittiğimizde bize destek olan Fethi Başkana teşekkür ediyorum. İnşallah her zaman başımızda olur. Kendisine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA