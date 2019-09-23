Başkan Yaşar, öğrencilere sınava hazırlık kitabı dağıttı

Ankara'nın Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçe genelinde eğitim hizmeti veren Yenimahalle Destek Eğitim Merkezleri'nde öğrenim gören öğrencilere sınava hazırlık kitapları dağıttı.

Yenimahalle'de 9, 10, 11, ve 12. sınıflarda eğitim gören, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan gençlerin, sınavda başarılı olması amacıyla kurulan Destek Eğitim Merkezleri'nde, PEGEM Akademi tarafından hazırlanan, 8 ayrı branşta 2019-2020 eğitim dönemi hazırlık kitapları dağıtıldı.

Kitapları öğrencilere tek tek teslim eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yeni eğitim döneminde Yenimahalleli öğrencilerin girecekleri sınavlardan başarı ile çıkacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Belediye olarak çocukların donanımlı bireyler olarak yetişmesi amacıyla kurdukları destek eğitim merkezlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Yaşar, " Türkiye'de dershanelerin kapanmasıyla bu merkezleri ilk açan belediyeyiz. Yenimahalle'nin çocukları daha güzel branşları kazansın, yarının diplomatları, ekonomistleri, doktorları, mimarları, mühendisleri, eğitimcileri ve iş adamları Yenimahalle'den çıksın istiyoruz." dedi.

Ragıp Tüzün ve Karşıyaka Destek Eğitim Merkezilerinde gerçekleştirilen kitap dağıtımı etkinliğine Başkan Yaşar'ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal ve Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu katıldı.