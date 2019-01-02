Son Dakika Haberleri: Başkan Yaşar, Özpetek 7 Sakinleri ile Bir Araya Geldi

Başkan Yaşar, Özpetek 7 Sakinleri ile Bir Araya Geldi

48 dakika önce

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Batıkent bölgesinde bulunan Özpetek 7 Sitesi sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Yaşar, Özpetek 7 Sakinleri ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Batıkent bölgesinde bulunan Özpetek 7 Sitesi sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Başkan Yaşar, site yönetimi ve KentKoop Mahallesi Muhtarı Şükran Ayaz ile birlikte sohbet etti.

Göreve geldiği günden beri Yenimahalle sınırları içerisinde bulunan bütün mahallelere eşit hizmet götürülerek, vatandaşların sorunlarına yetki çerçevesi içerisinde çözüm arandığını belirten Başkan Yaşar, "Yenimahalle'de hiçbir vatandaşımızın siyasi görüşüne, mezhebine, ırkına bakmadan, her ilçe sakinin görüşüne saygı duyarak bütün mahallelerimize eşit hizmet götürdük. Ben cumhuriyetin kuruluş felsefesi olan eşit yurttaşlık bilincine inanıyorum ve 10 yıldır bu düşünceyle çalışıyorum. Göreve geldiğimizde kültürel ve sosyal alanlarda Batıkent atıl konumdaydı. Batıkent sakinleri tüm ihtiyaçları için çevre ilçelere gitmek durumundaydı. Bugün Batıkent kendi başına merkez konumda bulunmaktadır. Eğitim, kültür ve sanat konusunda ilçe sakinlerimizin faydalanması için kültür ve kurs merkezlerini her mahalleye olduğu gibi Batıkent'e de kazandırdık. Meydan AVM'de açılan kütüphanemiz ve kurs merkezlerimizden yüzlerce Batıkentli faydalanıyor. Gençlerimiz başka ilçelere gitmiyor Meydan'da buluşuyor. Eğitimden sanata, sosyal projelerden spor merkezlerine projelerimiz hız kesmeden devam edecek. Yenimahallelinin huzuru ve mutluluğu için çalışıyoruz" dedi.

Site sakinlerinden Yaşar'a teşekkür

Sitelerine yapmış olduğu ziyaretten dolayı Başkan Yaşar'a teşekkür eden site sakinleri, "Yenimahalle'de ve Batıkent'te Başkanımızın göreve geldiği günden beri çok şey değişti. Yapılan çalışmalar ve vatandaş odaklı hizmetler bizleri mutlu ediyor" şeklinde konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:31 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Poşete Para Vermemek İçin Montunu Poşet Yapan Vatandaş Sosyal Medyayı Salladı Bu Hastaneye Gelen Alışveriş Yapmadan Çıkmıyor

Paralı Poşet Uygulaması, Sosyal Medyada Günün Konusu Oldu Ardahan Sibirya Gibi: Eksi 27,4
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 11:19:17. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yaşar, Özpetek 7 Sakinleri ile Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]