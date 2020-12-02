Başkan Yaşar, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek tatlı ikram etti - Son Dakika

Başkan Yaşar, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek tatlı ikram etti

02.12.2020 16:08
Başkan Yaşar, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek tatlı ikram etti, System.String[]

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Korona virüs (Covid-19) ile mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek tatlı ikram etti.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Korona virüs (Covid-19) ile mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek tatlı ikram etti.

Mesai gözetmeksizin, aile ve çocuklarını görmeden, görevlerinin başında fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına moral olması için Çat Devlet Hastanesi Başhekimi Sait Kocakaya, TSM Başkanı Nizami Timur'a ve sağlık personeline ziyarette bulundu. Sağlık personeline tatlı ikramında bulunan Başkan Yaşar, özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarının özel bir görev ifa ettiklerini ve her daim onların yanında olduklarını dile getiren Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, "Ülkemiz ve dünya genelinde etkisini gösteren salgın hastalığından dolayı ilçemizde görev yapan sağlık personellerimize moral vermek amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdik. Hakikaten bu süreçte özel bir görev ifa ediyorlar, Covid-19 mücadelesi aynı zamanda bir psikolojik direnç mücadelesidir. Belediyemizin çalışmaları ve vatandaşımızın sağduyusu ile ilçemizde Covid-19 mücadelesini başarıyla devam ettiriyoruz. Bu mücadele sürecinin kahramanları, sağlık personelimize moral verip ve teşekkür ederken aynı zamanda vatandaşlarımıza evde kalmalarının önemini vurgulamak için bu özel çalışmayı yaptık. Çat Belediyemiz ve Çat Halkımız adına plaket takdim ettik. Ayrıca Ak Parti İl Teşkilatının sağlık çalışanlarımıza sunulması için göndermiş olduğu başarı belgelerini de takdim edip teşekkürlerimizi sunduk" dedi. - ERZURUM

Başkan Yaşar, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek tatlı ikram etti
Başkan Yaşar, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek tatlı ikram etti
Başkan Yaşar, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek tatlı ikram etti
Başkan Yaşar, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek tatlı ikram etti
Başkan Yaşar, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek tatlı ikram etti
Başkan Yaşar, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek tatlı ikram etti
Başkan Yaşar, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek tatlı ikram etti
Başkan Yaşar, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek tatlı ikram etti

Devlet Hastanesi, Melik Yaşar, Koronavirüs, Çat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yaşar, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek tatlı ikram etti - Son Dakika


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