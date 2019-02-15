Son Dakika Haberleri: Başkan Yaşar: "Şentepe Şenlendi"

Başkan Yaşar: "Şentepe Şenlendi"

55 dakika önce

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şentepe'de açılan Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'ndeki belediye düğün salonunda vatandaşlarla buluştu.

Başkan Yaşar:
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şentepe'de açılan Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'ndeki belediye düğün salonunda vatandaşlarla buluştu. Başkan Yaşar, "Buranın son hali ortada, Şentepe şenlendi. Şentepe değerine değer kattı" dedi.

Şereflikoçhisarlılar Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Ümit Yıldız tarafından organize edilen buluşmaya, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve İYİ Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Buğra Pekuslu da katıldı. Şentepelilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Başkan Yaşar vatandaşlara, "Ben doğru adamsam bana güvenin, eğer doğru adam değilsem beni desteklemeyin" diye seslendi. Göreve geldiği günden bu yana kimseyi ayırt etmediğini ifade eden Yaşar, "Biz farklı bir belediyecilik anlayışını Yenimahalle'ye getirdik. Yaptığımız çalışmalar tüm Türkiye'ye örnek oldu. Ben belediyeye siyaseti sokmadım, kimseyi ayırt etmedim, kimseyi ötekileştirmedim, tüm siyasi partilere eşit davrandım. Bana oy verdi vermedi demedim, insan ayrımı yapmadım. Şentepe'ye gelirsek buranın son hali ortada, Şentepe şenlendi. Şentepe değerine değer kattı. Bugün bu düğün salonunda ilk programımız. Burada daha birlikte nice etkinliklerde, düğünlerde bir araya geleceğiz. Burada gecekonduyu tarihe gömeceğiz dedik, sözümüzü tutuyoruz. Sizlerin parasını sizlere harcıyoruz. Hesabını veremeyeceğim hiçbir şeye imza atmadım, atmam da. Tek amacım herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok; ne mevkiye, ne paraya. Ben sadece sizlerin mutluluğu için çalışıyorum" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:34 Kaynak: İHA

Fethi Yaşar, Yenimahalle, Politika
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