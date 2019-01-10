Başkan Yaşar, Yenimahalleli Gençlerle Buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalleli gençler ile kahvaltıda bir araya geldi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalleli gençler ile kahvaltıda bir araya geldi. Gençlerin yoğun ilgisi ve sevgisi ile karşılaşan Yaşar, "10 yıldır önceliğimiz gençlerimizdir" dedi.



Demetevler bölgesinde gerçekleşen buluşmaya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, eski Büyük Birlik Partisi (BBP) Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ayşegül Taş, muhtarlar, Ankaragücü taraftarları ve çok sayıda genç de katıldı. Başkan Yaşar, "Benim siyaset anlayışım insanları ötekileştirmek değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği eşit yurttaşlık bilinci doğrultusunda her yurttaşa eşit davranmaktır. Bana oy vermiş ya da vermemiş ayrımı yapmadım. Bütün mahallelere eşit hizmet götürdüm. 10 yıldır Yenimahalle'de üretilen her projede öncelikli olarak gençlerimizi ve kadınlarımızı düşünerek çalıştık. Bu çalışmalar sonucunda Yenimahalle, Türkiye'de ilçe belediyeleri içinde 10 belediye içerisindedir. Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak istiyorsak gençlerimize değer vermeliyiz. Durmayacağız ilerleyeceğiz, sizler için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



"Herkesin sevdiği ilçe Yenimahalle"



Konuşması gençlerin hep bir ağızdan yaptığı "Durma ilerle gençlik seninle", "Ankara'nın Başkanı Fethi Yaşar", "Fethi Başkan nerede biz oradayız" tezahüratları ile kesilen Yaşar, "Yenimahalle'de sağladığımız birlik ve beraberlik ortamının devamlılığı için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kimsenin siyasi görüşüne bakmadan eşit hizmet götürüldüğü için Yenimahalleli yaşadığı ilçeyi seviyor ve Yenimahalle'de yaşamaktan mutluluk duyuyor. İlçemizde herkesin birbirini sevmesi için mücadele verdik, vermeye de devam edeceğiz" diye konuştu.



Başkan Yaşar'ın en zor günlerinde kendilerine ilk desteği veren belediye başkanı olarak gönüllerinde ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Ankaragücü taraftarı gençler ise, "Ankaragücü vefa ile anılır. Bize vefa gösteren Fethi başkan bizim gönlümüzde ayrı bir yere sahiptir" dediler. - ANKARA

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