Son Dakika Haberleri: Başkan Yaşar, Yenimahalleli Miniklerle Yeni Yılı Kutladı

Başkan Yaşar, Yenimahalleli Miniklerle Yeni Yılı Kutladı

1 saat önce

Yenimahalle Belediyesi anaokullarında düzenlenen yeni yıl kutlamaları renkli gösterilere sahne oldu.

Başkan Yaşar, Yenimahalleli Miniklerle Yeni Yılı Kutladı, System.String[]
Yenimahalle Belediyesi anaokullarında düzenlenen yeni yıl kutlamaları renkli gösterilere sahne oldu.

Mevcut 9 anaokulu ile çocukları birbirinden güzel etkinliklerle buluşturan Yenimahalle Belediyesi, 2019 yılını bin 200 öğrencisi ile karşıladı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kutlama yapılan anaokullarından biri olan Barış Manço Anaokulu ve Gündüz Bakım Evi'nde çocukların yılbaşı kutlamasına katıldı. 256 öğrencisi bulunan anaokulunda minikler, Başkan Yaşar'ı öğretmenleriyle birlikte peçeteden yaptıkları çiçeklerle karşıladı. Çocukların sürprizi karşısında çok mutlu olan Yaşar, "Allah sizlere sağlıklı, mutlu, aydınlık yıllar versin" diyerek minikleri tek tek öptü. Hazırladıkları gösteri ile alkış toplayan minikler, yılbaşı pastasını da Başkan Yaşar'la birlikte kesti. Çocukların ve öğretmenlerin yeni yılını kutlayan Yaşar, "Bugün sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. 2019 yılı ülkemize barış, mutluluk ve huzur getirsin. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. Ailenizle birlikte nice seneler diliyorum" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:46 Kaynak: İHA

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