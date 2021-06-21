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Başkan Yavaş, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü Nedeniyle Ağaç Dikme Etkinliğine Katıldı - Son Dakika

Başkan Yavaş, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü Nedeniyle Ağaç Dikme Etkinliğine Katıldı

21.06.2021 11:05
Başkan Yavaş, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü Nedeniyle Ağaç Dikme Etkinliğine Katıldı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent'te toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik etkinliklere imza atmayı sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent'te toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik etkinliklere imza atmayı sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle "Ağaç Dikme Etkinliği" düzenledi. Uluslararası Meslek Eğitim Merkezi'nde (UMEM) geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılarak, ağaç dikti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplumsal farkındalığı artırmak için Başkent'te çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Projeler Şube Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğiyle 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü kapsamında "Ağaç Dikme Etkinliği" düzenledi. Uluslararası Meslek Eğitim Merkezi'nde (UMEM) daha önce gerçekleştirilen etkinliğe, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

GELECEK NESİLLERE BIRAKILACAK EN KALICI HATIRA

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Projeler Şube Müdürü Ömer Faruk Sarı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Sözcüsü Selin Ünal, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Geçim Kaynakları ve Ekonomik İçerme Programları Birim Sorumlusu İmren Arslanoğlu ve çok sayıda UMEM kursiyerinin yer aldığı etkinlikte ilk ağacı Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dikti.

Covid-19 salgını nedeniyle hijyen tedbirlerinin en üst seviyede tutulduğu ve geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinlikte UMEM'de eğitim gören Türk ve mülteci 100 kursiyer de gelecek nesillere kalıcı bir hatıra bırakmak için 100 ağacı toprakla buluşturdu.

"İNSANİ GÖREVİMİZİ YAPIYORUZ"

Ankara'da mültecilerin yanı sıra Türk kursiyerlerin eğitim görüp meslek edinmesine yardımcı olmak amacıyla Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliği ile Temmuz 2018'de açılan Uluslararası Meslek Eğitim Merkezi'ni de ziyaret eden Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ankara'da belirli mahallelerde yaşayan ve çoğunluğunun Suriyelilerin oluşturduğu sığınmacılar için kendi dillerinde bilgilendirme broşür dağıttık. Mülteci krizi konusunda Avrupa Birliği'nden yeteri kadar destek görmedik. Belediye ve ülke olarak üzerimize düşen insani görevimizi yaptık ve yapmaya devam edeceğiz ama dileğimiz herkesin kendi ülkesinde mutluca yaşamasıdır. "

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür eden Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye temsilcisi Philippe Leclers ise, "Toplum içinde yaşamları sembolik değil onlar da Türk halkıyla birlikte topluma katkıda bulunmak istiyor . Bu merkezde öğrendikleri deneyim ve bilgilerle o katkıyı sağlayacaklarına inanıyorum. Bu açıdan Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a liderliği ve gerçekleştirdiği hizmetler adına şahsım ve kurumum açısından teşekkür ederim" dedi. UMEM'de ilk kez bir ağaç dikme etkinliği düzenlediklerini belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt da, "Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile birlikte Ankara'da geçici iskan edilen mültecilerin özellikle Suriyelilerin meslek edinmesi ile ilgili bir proje yürütüyoruz. Bu proje çerçevesinde ve 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü öncesinde farkındalık yaratmak için ağaç dikme etkinliği gerçekleştirmek istedik" diye konuştu.

AĞAÇ DİKME ETKİNLİĞİNE TAM NOT

Başkan Yavaş ile bol bol fotoğraf çektiren kursiyeler, ağaç dikme etkinliği ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Marwan Dabaan: "Bilgisayar eğitimi dersi alıyorum. Bizlerin eğitim almasını sağlayan ve ağaç dikme etkinliği düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim. "

-Hilal Şeyda Halıcı: "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler'in düzenlediği ağaç dikme etkinliğine katılmaktan dolayı çok mutluyum. "

-Azra Atlı: "Ağaç dikme etkinliğine katıldım ve çok güzel vakit geçirdim. UMEM'de almış olduğum eğitimlerden çok memnunum ve bunun için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederim. "

Başkan Yavaş, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü Nedeniyle Ağaç Dikme Etkinliğine Katıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler, Haziran, Ankara, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Yavaş, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü Nedeniyle Ağaç Dikme Etkinliğine Katıldı - Son Dakika


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