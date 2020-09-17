Başkan Yavaş Ankara'daki üniversitelerin rektörleriyle buluştu - Son Dakika

Başkan Yavaş Ankara'daki üniversitelerin rektörleriyle buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'teki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi.

Başkan Yavaş Ankara'daki üniversitelerin rektörleriyle buluştu, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'teki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi. Başkan Yavaş, "Üniversitelerle iş birliği yapılmasına kalpten inanan bir belediye başkanı olarak diyorum ki emrinizdeyiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yerel Yönetim ve Üniversiteler Buluşması"nda Başkent'teki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Mogan Park'ta gerçekleşen toplantıda, üniversitelerin Ankara Büyükşehir Belediyesinden beklentileri ve yapılabilecek iş birlikleri konuşuldu. Katılım sağlayan tüm rektörlerin söz alarak üniversiteleri ve çevresindeki sorunları ilettiği toplantıya Büyükşehir Belediyesi bürokratları da katılarak, kendi alanlarıyla ilgili konularda çalışmalar yapılması için notlarını aldı.

"Hep birlikte hareket edeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir araya geldiği üniversite rektörlerinin taleplerini teker teker dinledi. Toplantıda bir açıklama yapan Başkan Yavaş, üniversitelerin kente ve yerel halka çok büyük katkıları olduğunu vurgulayarak, "Ankara'da üniversitelerle çok büyük ölçekte bir iş birliği yapılabilir. Çünkü burası Başkent ve dünya başkentleriyle yarıştırmak gibi bir iddiamız var. İşbirliklerinin sadece Ankara turizmine değil, ekonomisine de hatta Türkiye ekonomisine de büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Gerçekten bilime inanan, üniversitelerle iş birliği yapılmasına kalpten inanan bir belediye başkanı olarak diyorum ki, emrinizdeyiz. 22 üniversite ve 500 binden fazla üniversite öğrencisiyle oluşan büyük gücü hep birlikte harekete geçirmek için buradayız" diye konuştu.

"Öğrencilerimiz hayata hazırlanır"

Üniversitelerin birçoğunun uzaktan eğitim yapacağını belirten Yavaş, personele ve öğrencilere dezenfektan ve maske kiti desteği sağlayabileceklerini kaydetti. Başkan Yavaş, üniversitelerle birlikte yapılabilecek iş birlikleri konusunda şunları söyledi:

"Her üniversite kampüsünün yakınında bir öğrenci yerleşim alanı var, mesela ODTÜ ve 100. Yıl. Bu yerleşim alanlarında öğrencilerin sizlerin önerileri doğrultusunda ortak ihtiyaçlarını karşılayacak merkezler oluşturabiliriz. Üniversitelerin, öğrenci topluluklarının kentte buluşması için ortak etkinlikler düzenleyebiliriz, belediyenin tesislerinden yararlanmalarını sağlayabiliriz. Ankara etrafında hayata geçirmeyi hedeflediğimiz bir yeşil kuşak projemiz var. Yeşil kuşak projesinde, Akıllı Ankara projesinde, kentin peyzajı konusunda ve kırsal kalkınma çalışmalarında birlikte hareket edebiliriz. Yoksulluk envanteri için çalışmamızı hazırladık. Bu bizim en büyük projelerimizdendi. Pandemiden dolayı evlere gidemedik. Ancak, bu süreç sonrası bu projeyi öğrencilerimizin çalışması haline getirebiliriz. Bu öğrencilerimize burs gibi bir destekte bulunabiliriz. Daha birçok konuda iş birliği yapabiliriz. Bu iş birlikleriyle hem Ankara hem öğrenciler kazanır. Öğrencilerimiz hayata hazırlanır."

"Kent Konseyi sorumluluk almaya hazır"

Toplantıda Ankara Kent Konseyinin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, kentteki her kesimden insanı temsil ettiklerini belirterek, üniversite meclisinin de kurulma aşamasında olduğunu dile getirdi. Üniversite öğrencilerinin kente aidiyetlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Biz Kent Konseyi olarak Ankara okunacak kent, Ankara üniversite kenti ve Ankara eğitim kenti kampanyaları yapacağız. Ayrıca bir kentin gelişimi üniversitelerin etkin olmasıyla ilgili, bu bilimsel bir rapor. Türkiye'deki gençlerin okumak için can attığı bir kent haline getirebilirsek bu kenti, kentteki etkileşimi, kültürü artıracak. Kent konseyi de bu konuda sorumluluk almaya hazır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Mansur Yavaş, Üniversite, Başkent, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 23:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yavaş Ankara'daki üniversitelerin rektörleriyle buluştu - Son Dakika

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