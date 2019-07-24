Başkan Yavaş, Ankara Şehir Hastanesine ulaşım kolaylığı sözünü yerine getirdi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, her gün binlerce hasta ve hasta yakınını ağırlayan Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesine kent merkezinden doğrudan ulaşım sağlanabilmesi için "112 Ulus-Ankara Şehir Hastanesi (ekspres) hattı"nı hizmete sokuyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:11 Kaynak: İHA
, her gün binlerce hasta ve hasta yakınını ağırlayan Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesine kent merkezinden doğrudan ulaşım sağlanabilmesi için "112 Ulus-Ankara Şehir Hastanesi (ekspres) hattı"nı hizmete sokuyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
'ın seçim döneminde sözünü verdiği şehir merkezinden hastaneye ulaşım kolaylığı sağlayacak hattın devreye sokulması için EGO Genel Müdürlüğü harekete geçti. Birçok hastaneyi bünyesinde barındıran 3 bin 633 kapasiteli Ankara Şehir Hastanesine doğrudan ulaşımı sağlamak amacıyla 25 Temmuz Perşembe gününden itibaren 112 Ulus-Ankara Şehir Hastanesi ekspres hattı seferlerine başlıyor. 15 dakikalık aralıklarla Ulus ve Ankara Şehir Hastanesi arasındaki güzergahta her gün 06.15-21.15 saatleri arasında toplu taşıma hizmeti verecek olan EGO otobüsleri, hem Başkentlilere hem de şehir dışından sağlık sorunları nedeniyle gelen vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlayacak. - ANKARA
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