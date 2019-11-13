Son Dakika Haberleri: Başkan Yavaş, belediye başkanlarıyla bir araya geldi
Son Dakika Güncel Başkan Yavaş, belediye başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Yavaş, belediye başkanlarıyla bir araya geldi

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'in ilçelerinde görev yapan belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Başkan Yavaş, belediye başkanlarıyla bir araya geldi, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'in ilçelerinde görev yapan belediye başkanlarıyla bir araya geldi.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde Mogan Park içerisindeki konukevinde gerçekleşen toplantıya, 21 ilçe belediye başkanı ve büyükşehir belediye meclisindeki siyasi partilerin grup başkan vekilleri katıldı.


Ankara ve ilçelerinin sıkıntıları ele alındı


Başkan Yavaş'ın göreve gelmesinin ardından ilk kez toplu olarak belediye başkanlarıyla yapılan görüşme, yaklaşık 2.5 saat sürdü. Başkan Yavaş, toplantıya katılan 21 belediye başkanını tek tek dinledi. Başkent Ankara'yı birlikte yönetme konusunda önemli bir adım olan görüşmede, Ankara ve ilçelerinin sorunları ile çözüm noktasında birlikte hareket edeceklerini söyledi. Toplantıda yakın zamanda yapılacak işler ele alındı. - ANKARA

Mansur Yavaş, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babasının otomobilini kaçırdı, suçu babasına attı
YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 18:00:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yavaş, belediye başkanlarıyla bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]