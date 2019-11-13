Başkan Yavaş, belediye başkanlarıyla bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'in ilçelerinde görev yapan belediye başkanlarıyla bir araya geldi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde Mogan Park içerisindeki konukevinde gerçekleşen toplantıya, 21 ilçe belediye başkanı ve büyükşehir belediye meclisindeki siyasi partilerin grup başkan vekilleri katıldı.



Ankara ve ilçelerinin sıkıntıları ele alındı



Başkan Yavaş'ın göreve gelmesinin ardından ilk kez toplu olarak belediye başkanlarıyla yapılan görüşme, yaklaşık 2.5 saat sürdü. Başkan Yavaş, toplantıya katılan 21 belediye başkanını tek tek dinledi. Başkent Ankara'yı birlikte yönetme konusunda önemli bir adım olan görüşmede, Ankara ve ilçelerinin sorunları ile çözüm noktasında birlikte hareket edeceklerini söyledi. Toplantıda yakın zamanda yapılacak işler ele alındı. - ANKARA