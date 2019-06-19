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Başkan Yavaş JKBB Encümen Üyeliğine Seçildi

33 dakika önce

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği 2019 Yılı Olağan Meclis Toplantısında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan oy çokluğu ile JKBB başkanlığına seçilirken Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da Birlik encümen üyeliğine seçildi.

Başkan Yavaş JKBB Encümen Üyeliğine Seçildi, System.String[]

Jeotermal kaynakları ve termal turizm alanında son yıllarda atağa geçen Sındırgı ilçesinin çalışkan belediye başkanı Ekrem Yavaş ustalık dönemi olarak nitelendirdiği üçüncü döneminde birçok faaliyetin içerisinde de aktif olarak yer alıyor.

Bilgi alışverişi, tanıtım ve farklı alanlarda dayanışmanın sağlanması adına birliğin önemi vurgulayan başkan Yavaş " Doğal Şehir Sındırgı. Bizim tek derdimiz. İlçemizi daha ileri seviyelere taşımak Jeotermal kaynaklarımızı aktif olarak kullanarak vatandaşlarımıza ekonomik kazanç olarak döngüsünü sağlamak öncelikli hedefimizdi. Yıllardan beri süre gelen çalışmalarımız artık meyvelerini veriyor. Sındırgı her alanda tanınan bir ilçe artık. Daha da geliştirmek, diğer il ve ilçelerle koordineli hareket ederek Dünya'daki herkesin ilçemizin ve ülkemizin nadide kaynaklarıyla tanışması adına da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği encümen üyesi olarak seçildik. Bizleri bu göreve layık gören tüm üyelere teşekkür ediyorum. Rabbim ülkemiz, birliğimiz ve ilçemiz adına daha güzel hizmetler yapabilmeyi bizlere nasip eylesin. " sözlerine yer verdi.

Jeotermal bakımından Türkiye'nin verimli kaynaklarına sahip Sındırgı'nın daJKBB encümen heyetinde yer almasının önemli olduğunu belirten başkan Yavaş görevin Sındırgıiçin bir onur olduğunu sözlerine ekledi.

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:11 Kaynak: Bültenler
Ekrem Yavaş, Sındırgı, Güncel
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