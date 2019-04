Başkan Yavaş Mazbatayı Aldı

31 Mart yerel seçimlerinde 12 bin 740 oyla Sındırgı Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Cumhur İttifakının adayı Ekrem Yavaş mazbatasını alarak üçüncü dönemine başladı.2004-2009 yılları arasını çıraklık, 2014-2019 yılları arasını kalfalık dönemi olarak nitelendiren Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldıktan sonra, dualar eşliğinde göreve başladı Başkan Yavaş'ı belediye binası önünde belediye personeli ve vatandaşlar büyük bir coşkuyla karşıladı. Yeni dönem dualar eşliğinde, kurban kesilerek başladı. Belediye personeli Başkan Yavaş'ı büyük bir coşku ile karşıladı.Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın beş yıl boyunca birlikte görev yapacağı meclis üyeleri de mazbatalarını aldı. Seçim sonuçlarına göre Sındırgı Belediye meclisinde Cumhur İttifakının adayı AK Partili 9, Millet İttifakının adayı CHP 'li 6 meclis üyesi bulunuyor.Yavaş, "Sındırgı Aşkı Kazandı""Sındırgı Bizim İçin Bir Aşk Hikayesi " sloganıyla yola çıkan ve Sındırgı'ya altın çağını yaşatan, hizmetleriyle vatandaşların gönlünde yer eden başkan Yavaş " Her türlü engellemelere, oyunlara rağmen Sındırgı teveccühünü bizlerden yana, hizmetten yana kullandı. Gücümüze, güç katan Sındırgı halkına, seçim süreci boyunca bizleri yalnız bırakmayan AK Parti Genel Başkan yardımcımız, hemşerimiz Hamza Dağ 'a, Balıkesir AK Parti milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımız Ahmet Sağlam MHP İl Başkanımız Orhan Dereli ' ye, Cumhur İttifakının birlikteliğini en güçlü şekilde hissettiren AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlarıma, yönetimlerine, kadın kollarına, gençlik kollarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Seçim boyunca ne söz verdiysek hepsinin arkasındayız. Hiç bir şey dün olduğu gibi bugün de kağıt üzerinde kalmayacak. Bugün itibariyle parti rozetimizi çıkartıyor, yeniden tüm Sındırgı'nın belediye başkanı oluyoruz. Biz her kesimden insanıyla biriz, beraberiz, birlikte daha güçlüyüz. Gelişen ve büyüyen Sındırgı'yı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Sındırgı'da istihdamın arttığı, doğan evladını doyuran bir şehir konumuna geçtiğimiz bir dönem olacak. Bunun için de ilk projemiz Jeotermal Sebze ve Meyve kurutma tesisi için çalışmalarımızı başlattık. Bizim işimiz hizmet, sevdamız Sındırgı. Seçim döneminde istemeden de olsa kırdığımız incittiğimiz kim varsa affola. Bütün adaylarla bir araya geleceğiz, ilçemiz için onların da fikirlerini değerlendireceğiz. Yeni dönemde zafer Bismillah" dedi.Yavaş, "Büyükşehirle Daha Güçlü"Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş yaptığı her mitingte, her toplantıda Sındırgı'nın büyükşehire, devlet yatırımlarına ihtiyacı olduğunu vurgulamıştı. Balıkesir'de Cumhur İttifakının adayı Yücel Yılmaz 'ın da Büyükşehir belediye başkanlığına seçilmesi ilçe de büyük sevinç yaşattı. Başkan Yavaş " Sındırgı artık Büyükşehir'le daha güçlü. Yücel başkanım da bizler gibi proje adamı. Bizler geçtiğimiz hizmet dönemlerinde de yatırımlarımızın birçoğunu Büyükşehir ve devlet imkanlarıyla gerçekleştirdik. Şimdi de aynı hızla devam edeceğiz. Birlikte gerçekleştireceğimiz, ilçemizin çehresini değiştirecek birçok proje bizi bekliyor. Büyükşehir olmasaydı bir yanımız eksik kalırdı. Ama Balıkesir halkı, Sındırgı halkı devletin, hizmetin ve bekanın yanında olduğunu gösterdi. Sındırgı'mızı hep birlikte şahlandıracağız " dedi.Yavaş, "Dün Olduğu Gibi, Bugün de Birlikte Yöneteceğiz"Mahalle muhtarları kamu kurum ve kuruluşlarının mahallelerde vatandaşlarla buluşmasını sağlayan elçilerdir. Sındırgı Belediyesi 2014-2019 döneminde muhtarlarla işbirliği ve uyum içerisinde çalışmalarını sürdürerek, talepler doğrultusunda hizmetlerini gerçekleştirmişti. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş " İlçemizi Dün Olduğu Gibi, Bugün de Birlikte Yöneteceğiz. 31 Mart yerel seçimleriyle birlikte göreve gelen muhtarlarımıza başarılar diliyorum. Birlikte nice güzel işlere imza atacağımızdan, bütün vatandaşlarımızın mutluluğu için çalışacağımızdan hiç şüphem yok. Sındırgı hepimizin. Amacımız en ücra köşede yaşayan vatandaşımıza bile hizmet götürebilmek. Kendimiz anlatmaya gerek yok. Sındırgı bizim bu memlekete sevdamızı, hizmetlerimizi biliyor. Bu durumda hiç eksilmiyor. Her geçen gün artarak devam ediyor" sözlerine yer verdi. - BALIKESİR