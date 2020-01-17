Başkan Yavaş, "özel öğrenciler"in karne heyecanına ortak oldu - Son Dakika
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Başkan Yavaş, "özel öğrenciler"in karne heyecanına ortak oldu

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gökkuşağı Özel Eğitim Okulu öğrencilerinin karne heyecanına ortak oldu.

Başkan Yavaş,

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gökkuşağı Özel Eğitim Okulu öğrencilerinin karne heyecanına ortak oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Başkan Yavaş, Çayyolu'ndaki Milli Eğitim Vakfı (MEV) Gökkuşağı Özel Eğitim Okulu öğrencilerinin karne törenine katıldı.

Sınıfları ziyaret eden Yavaş, okul hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yavaş, öğretmenleri fedakarlıkları için tebrik ederek, "Hem kendi adıma hem de ailelerin adına çok teşekkür ediyorum. Buradaki özel çocuklar, temiz kalpleriyle Ankara'mızdaki bereketin ve huzurun kaynağı olacaklar. Tertemiz kalpleriyle hepimize ışık saçıyorlar. Geçtiğimiz aylarda Aksaray'da yaşanan üzücü olayın ardından buradaki karma eğitimi görünce ayrıca mutlu oldum." dedi.

Öğrencilerin ilgisiyle karşılaşan ve taleplerini dinleyen Başkan Yavaş, bir öğrencinin okula basketbol potası yapılması talebi üzerine potanın yapımı için talimat verdi.

Mansur Yavaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:24 Kaynak: AA
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