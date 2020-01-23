Başkan Yavaş Polatlı'daki ASKİ arızasını yerinde inceledi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, patlayan su borusunu incelemek için Polatlı'ya gitti.



Polatlı'ya içme suyu sağlayan Konya yolu üzerindeki 1,200'lük boruda yeni bir arıza meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, İYİ Parti İl Başkanı Yetkin Öztürk ve ASKİ Polatlı Şube Müdürü Yasin Bilir, arızanın olduğu bölgeye giderek incelemede bulundu. Başkan Yavaş, 4 kuyu daha açılacağını belirterek, "Arkadaşlar su kesintisi olmadan bu arızayı gidermeye çalışacaklar. Burada bir takım arızalar var ve ters bağlantılar söz konusu. Bu da uzun süre gitmiyor. Ben ASKİ'ye talimat verdim. ASKİ Gerede'den gelecek suyun ihalesini yapıyor, yaklaşık 600 milyon civarında tutuyor. Biz mümkünse bunların hepsini etap etap aynı anda ihale yapmak istiyoruz. Biraz belediye olarak zorlanacağız ama gerekirse bazı yatırımları erteleyip Polatlı'nın bir an evvel suya kavuşması için uğraşacağız. Anlaşılıyor ki burada patlaklar devam edecek. Gelecek su 1-2 yıldan önce yapılamayacağından burada 20 kilometrelik bölümü, eski hattı by-pass yaparak 20-25 kilometre yeni boru döşenerek Yüzükbaşı'ndan gelen suyu vermeye devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra bir arıza olmaz bir daha. Mümkünse bu 25 kilometre yeni boru döşenmesiyle ilgili ihaleyi alacak firmanın fazla araç ve personel ile buradaki sorunu çözmesi için talimatımızı vereceğiz, 3-4 ay gibi bir sürede bitireceğiz" dedi.



ASKİ'den yapılan açıklamada ise, "Bu akşam 27 yıllık Yüzükbaşı-Polatlı çelik su iletim hattında yeni bir arıza meydana gelmiştir. Ekiplerimiz anında olay yerine intikal etmiş olup, müdahale etmeye başlamışlardır. Ekiplerimiz 7/24 saat çalışmakta olup, halkımıza su kesintisi yaşatmadan tamiri bitirmeye çalışmaktadır. Depolarımız doludur. Kesinti ihtimaline karşı halkımızın hazırlıklı olması ve suyu tasarruflu kullanması uygun olacaktır. Sık sık su kesintisi meydana gelme ihtimalini bertaraf etmek için Yüzükbaşı-Polatlı hattının riskli olan 25 kilometrelik kısmını yenileme çalışmalarına başlanmıştır. Uzun yılların birikimi sonucu kontrolümüz dışında meydana gelebilecek kesintilerden dolayı özür dileriz" denildi. - ANKARA