Başkan Yavaş, "Sındırgı'nın Geleceği İçin Çalışıyoruz"

Seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Yavaş "Sındırgı'nın geleceği için çalışıyoruz" dedi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Yavaş "Sındırgı'nın geleceği için çalışıyoruz" dedi.



Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ilçenin fiziki sorunlarını beş yıl gibi kısa bir sürede hızlı bir çalışma ile tamamladı. Başkan Yavaş'ın yatırımları artık muhalif adayların da projelerini şekillendirdi. Sındırgı'da sadece seçim odaklı değil gelecek odaklı çalıştığını belirten başkan Yavaş bir taraftan seçim çalışmalarını sürdürüyor, diğer taraftan belediye hizmetleri ve yeni yatırımlarda hız kesmeden devam ediyor.



Sındırgı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı belediye başkan adayı Ekrem Yavaş gittiği her yerde büyük bir coşku ile karşılanıyor. Hizmetleri ve sosyal belediyecilik anlayışı ile gönüllerde yer alan başkan Yavaş " Bizleri sevgi ve muhabbetle karşılayan vatandaşlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Cumhur ittifakı gücünü milletten alan hizmet yolunda bir ittifak. Bizler çıraklık dönemi, kalfalık dönemi ve ustalık dönemi diye projelerimizi ayırdık. Çıraklık ve kalfalık dönemi diye adlandırdığımız dönemde vatandaşlarımıza ne söz verdiysek fazlası ile yerine getirdik. Artık küçülen değil, büyüyen bir Sındırgı var. Nüfusu artan ve herkesin bildiği bir Sındırgı var. Alt yapıdan ulaşıma birçok sorunu hallettik. Bir zamanlar turizmle büyüyeceğiz, tarımda, hayvancılık da gelişeceğiz dediğimizde bize gülen muhalefet şimdi benzer projelerle vatandaşların aklını çelmeye çalışıyor. Sındırgı'da görülmüş tek gerçek var. Onlar konuşur, AK Parti yapar. Bizim projelerimizde hepsinin alt yapısı, bütçesi, nereye, nasıl ve ne zaman yapılacağının planları hazır. Büyükşehir, merkezi hükumet ve Sındırgı Belediyesi bugüne kadar bu ilçede 600 milyon liralık yatırımı gerçekleştirdi. Bundan sonrası için de milletimizin destekleri ile 31 Mart'tan sonra birlikte çalışmaya Sındırgı'yı büyütmeye geliştirmeye devam edeceğiz. İçi boş vaatlerden uzak, Sındırgı'mızın geleceği için çalışmaya devam ediyor. Bu zamana kadar görev sürecimizde hiçbir zaman ötekileştirme yapmadık, siyaset ayrımı yapmadık, ben değil biz olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Sındırgı'yı birlikte yönetecek, kocaman ailemizle ilçemizi geleceğe taşıyacağız" dedi. - BALIKESİR

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