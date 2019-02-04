Son Dakika Haberleri: Başkan Yavaş'tan Belediye İşçilerine Yüzde 25 Zam

Başkan Yavaş'tan Belediye İşçilerine Yüzde 25 Zam

1 saat önce

Umurbey Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında belediye işçi maaşlarına yüzde 25 zam yapılmasını öngören yeni toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Başkan Yavaş'tan Belediye İşçilerine Yüzde 25 Zam, System.String[]
Umurbey Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında belediye işçi maaşlarına yüzde 25 zam yapılmasını öngören yeni toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Beldesinin Belediye Başkanı Sami Yavaş belediye işçilerinin yüzünü güldürdü.

Umurbey Belediyesi ile Hizmet - İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı.

Belediye işçilerinin taban ücretleri ile sosyal hak ödemelerine yüzde 25 zam yapılmasını öngören anlaşma imzalandı.

Umurbey Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen imza törenine Belediye Başkanı Sami Yavaş, işçileri temsilen Hizmet-İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Vedat Yılmaz ve belediye işçileri katıldı.

İmza töreninin ardından Belediye Başkanı Sami Yavaş, yeni toplu iş sözleşmenin her iki taraf için hayırlı olmasını diledi. Sendika Başkanı Vedat Yılmaz ise, görüşmelerin çok kısa sürede tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Yavaş'a uzlaşmacı tavrı dolayısıyla teşekkür etti. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:24 Kaynak: İHA

Çanakkale, Umurbey, Hizmet İş Sendikası, Güncel
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