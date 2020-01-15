Başkan Yavaş'tan Çankaya Belediyesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yavaş'tan Çankaya Belediyesine ziyaret - Son Dakika

Başkan Yavaş'tan Çankaya Belediyesine ziyaret

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çeyrek asır sonra Çankaya Belediyesini ziyaret eden ilk Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Başkan Yavaş'tan Çankaya Belediyesine ziyaret, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çeyrek asır sonra Çankaya Belediyesini ziyaret eden ilk Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile başkan yardımcıları ve müdürlerin katıldığı toplantıda işbirliği içinde çalışmaya devam etme kararı alındı.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye'nin en büyük ilçesi Çankaya'yı ziyaretinde Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile koordinasyon toplantısında buluştu. Ankaralıların ve Çankayalıların özlemini duyduğu ortak çalışma anlayışını 25 yıl sonra gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi başkanları, Çankaya'ya ve Ankara'ya işbirliği içinde verilecek hizmetleri ele aldı. Ankara ve Çankaya'da ilçe sakinlerini doğrudan ilgilendiren fen işleri, parklar, kış ayında gerçekleşen karla mücadele çalışmaları, üst geçitler ve benzeri konularda fikir alışverişinde bulunan Yavaş ve Taşdelen, gelecek 4 yılın planlamasını da yaptı.


Başkan Yavaş, "Çankayalılar yerel seçimlerde sayın başkanı yüzde 73.48 oyla yeniden belediye başkanı seçerek kendisine güvenlerini gösterdiler. Biz de Ankara'ya daha iyi nasıl hizmet verebiliriz diyerek seçimlerden sonra ilçelerimizi ziyaret ediyoruz. Partisine bakmaksızın tüm belediye başkanlarımızla bir araya gelerek ilçelerin sorunlarını ve taleplerini yerinde inceleyeceğiz. Bugün de Türkiye'nin en büyük ilçesi Çankaya'ya gelmiş bulunmaktayız. Başkanımızla beraber Çankaya'ya yapacaklarımızı, bundan sonraki süreçte ilçemize yapacağımız hizmetleri ele aldık" diye konuştu.


Uzun yıllar sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen smd, "Belediyecilik halka hizmet işidir. Biz de vatandaşları ayırt etmeksizin onlara en iyi hizmeti vermeye gayret gösteriyoruz. Bu anlayışla Çankaya'da ikinci dönemimizi yaşıyoruz. ve bu yolculukta Sayın Yavaş'ın destekleri ve fikirleri bizlere çok yardımcı olacaktır" dedi.


Çankaya Belediyesinin bazı ünitelerini gezen Taşdelen ve Yavaş, belediye önünde vatandaşların yoğun sevgi gösteriyle karşılaştı. İki başkan vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmeyerek bol bol özçekim yaptılar. - ANKARA

Mansur Yavaş, Taşdelen, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:54 Kaynak: İHA
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