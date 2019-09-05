Başkan yavaş'tan 'doğal gaz' açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, doğal gaz sayaçları ve haksız alınan bedellerle ilgili şikayetleri çözüme kavuşturmak için verdikleri sözü yerine getireceklerini ve bunun için her türlü hukuki mücadeleyi vereceklerini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, doğal gaz sayaçları ve haksız alındığı bildirilen bedellerle ilgili çalışma başlattıklarını kaydetti. Doğal gazın 2013 yılında özelleştirilmesine karşın doğal gazla ilgili tüm şikayetler ve yakınmaların hala belediyeye iletildiğini vurgulayan Başkan Yavaş, "Bazı hemşerilerimiz, yaşanan sıkıntıların belediyemizle ilgili olduğunu düşünmektedir. Bu konu sosyal medyada da geniş bir şekilde yer almaktadır. 2 milyon aboneyi ilgilendiren bu yakınmalar konusunda bizim ilgisiz kalmamız, dağıtıcı şirket karşısında Ankaralıların yalnız bırakılması düşünülemez elbette. Belirtilen nedenlerle sivil toplum kuruluşları ve tüketici dernekleri ile de işbirliği yapılarak belli başlı yakınma konuları tespit edilmiş, bunların hukuk zemininde giderilmesi, yargı denetiminden geçirilmesi için her türlü hazırlıklar yapılmış, avukatlar görevlendirilmiştir" dedi.

'BAŞVURU BUGÜN GÖNDERİLDİ'

Başkan Yavaş, Başkentlilerin doğalgaz kullanımından dolayı yaşayacakları sorunları için izleyecekleri yasal süreçler hakkında da açıklamalarda bulunarak, "Doğalgaz aboneliğinden dolayı yaşanan sorunların hızlıca çözümlenmesi için Başkentgaz A.Ş yönetiminde belediyenin temsilcisinin bulunması için gereken yasal süreç başlatılarak konuya ilişkin başvuru EPDK'ya bugün itibarıyla gönderildi" dedi.

'ABONELERDEN ORTALAMA 510 LİRA GÜVENCE BEDELİ ALINMAKTADIR'

Ankaralılardan bağlantı ve doğal gaz sayacı bedeli olarak 300 dolar tahsil edildiğini kaydeden Başkan Yavaş, "Bu ücretin geri iadesinin, güvence bedeli olarak belirtilmediği için olanaklı olmadığı görülmektedir. Aboneler tarafından geçmişte ödenmiş 300 doların 150 dolarlık kısmının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sayaç bedeli olarak tahsil edildiği tespit edilmiştir. Yani sayaç bedeli olarak tahsil ettiğiniz zaman sayacın tüketiciye ait olması gerekmektedir. Halen 2019 yılı itibarıyla abonelerden sayaç ücreti ve doğal gaz bağlantı ücreti olarak 700 lira tahsil edilmektedir. Buna karşın önceden 150 dolar ödemiş olan aboneler bile uygulamada sayaçlarının sahibi görülmemektedir. Bu arada abone ile eskiye oranla tüketici aleyhine daha ağır hükümler içeren yeni sözleşme imzalattırılmakta ve abonelerden ortalama 510 lira güvence bedeli alınmaktadır" diye konuştu.

'DOĞAL GAZI PEŞİN ALANLAR CEZALANDIRILIYOR'

Bu sorunların hukuk alanında çözümlenmesi için gerekli işlemlerin yapılarak EPDK veya dağıtıcı şirket işlemlerinin idari yargı denetiminden geçmesi sağlanacağını belirten Başkan Yavaş, parasını peşin ödeyerek gaz almış ön ödemeli doğal gaz abonelerinden, tüketim tarihleri itibarıyla ilave ücret alınarak, sadece dağıtıcı şirketlerin menfaatlerinin dikkate alındığı, abonelerin haklarının göz ardı edildiği, hatta peşin ödeme yapanların cezalandırıldığını belirtti. Doğal gaz abonelerinin yaşadığı bu haksızlıkların giderilmesi için EPDK'ya yeniden başvuru yapılacağını yenileyen Başkan Yavaş, "Doğal gaz abonelerinin yaşadığı haksızlıkların giderilmemesi halinde doğrudan ya da tüketici derneklerimiz aracılığıyla iptal davası açılması için gereken işlemler noksansız bir şekilde yerine getirilecektir" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Selen YALAZ/ANKARA,