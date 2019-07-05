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Başkan Yavaş'tan fotoğraf yasağı

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yayımladığı genelgeyle fotoğraf ve resimlerinin duvarlara asılmasını yasakladı.

Başkan Yavaş'tan fotoğraf yasağı, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yayımladığı genelgeyle fotoğraf ve resimlerinin duvarlara asılmasını yasakladı.

Başkan Yavaş, Büyükşehir Belediyesi merkez binasındaki tüm birimler, bağlı kuruluşlar ve iştirakler ile EGO ve ASKİ Genel Müdürlüğü dahil duvarlara asılan fotoğraflarının kaldırılmasını istedi. Duvarlara kendi resim ve fotoğraflarının asılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Başkan Yavaş, yayımladığı 2 Temmuz 2019 tarihli genelgede, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başladığım 8 Nisan 2019 tarihinden sonra gerek tarafımdan yapılan gözlemler ve gerekse makamıma iletilen bilgilerden, Belediyemiz, bağlı kuruluşlar ve iştiraklerde bilgim dışında bazı bürolarda fotoğraflarımın asıldığı anlaşılmaktadır. Herhangi bir yasal dayanağı olmayan bu uygulamaya son verilmesini önemle rica ederim" ifadelerini kullandı.

ANFA Altınpark Fuar Alanı'nda açılışını yaptığı yıl sonu BELMEK sergisinde kendi heykelini yapan bir kadına da bununla ilgili genelge çıkaracağını söyleyen Başkan Yavaş, "Biz şimdi halkın verdikleri maaşı alan, onlara görev yapan bir insanız. Çocuklarıma da vasiyetimdir, hiçbir yere ismimi vermeyecekler. Gerek yok bunlara" açıklamasında bulunmuştu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:38 Kaynak: İHA
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