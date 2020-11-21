Başkan Yavaş'tan öğrencilere anlamlı hizmet - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Yavaş, "Evlatlarımızın yüzlerinde gülümseme olmak için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Uzaktan eğitime devam kararı sonrası 45 günde 928 köyümüze ücretsiz interneti ulaştırmış olacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda interneti olmayan mahallelerde (köylerde) pandemi sürecinde uzaktan eğitim alan öğrenciler için ücretsiz internet hizmeti başlattı.

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile eğitimin aksamaması için Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Başkan Yavaş, "Evlatlarımızın yüzlerinde gülümseme olmak için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Uzaktan eğitime devam kararı sonrası 45 günde 928 köyümüze ücretsiz interneti ulaştırmış olacağız" sözleriyle öğrencilere ücretsiz internet müjdesi verdi.

Başkent'te "öğrenci dostu" uygulamalara her geçen gün yenileri ekleniyor. Ankara'da öğrenim gören öğrencilerin hayatını kolaylaştıran hizmetleri çoğaltarak sosyal belediyecilik anlayışını yaygınlaştıran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde de uzaktan eğitim sistemine geçilmesiyle interneti olmayan mahallelere (köylere) ücretsiz internet hizmeti başlattı.

45 günde 928 mahallenin internet bağlantısı tamamlanacak

Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi kendi imanlarıyla sağladığı internet hizmetini mahallelere ulaştırmaya devam ediyor. Bugüne kadar (21 Kasım 2020 tarihi itibarıyla) 71 mahalleyi (köyü) internetle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, artan Covid-19 salgını nedeniyle yeniden uzaktan eğitim kararının alınmasının ardından çalışmalarını hızlandırdı. İhtiyacı olan mahalleleri tek tek tespit eden Büyükşehir Belediyesi, 45 gün içerisinde 928 mahallenin ücretsiz internet bağlantısını tamamlayacak.

On binlerce öğrencinin uzaktan eğitim konusundaki mağduriyetini gideren Büyükşehir Belediyesi, EBA, üniversite portalları ve diğer hizmetlere ulaşmak isteyen öğrenciler için Büyükşehir Belediyesi internet hizmetinin tamamlandığı mahallelerin listesini de 'koylereinternet.ankara.bel.tr' adresi üzerinden yayınlamaya başladı.

Büyükşehir Belediyesinin bu hizmeti için teşekkür eden Gölbaşı İkizce Mahallesi Muhtarı Fahrettin Dönmez, "Köyümüz 130 hane. Dün Büyükşehir Belediyesinden gelip çocuklarımız için internet koydular. Köyümüzün buna çok ihtiyacı vardı. Çoğu kişinin interneti yoktu, olanın da çekmiyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun" dedi. - ANKARA