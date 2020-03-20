Başkan Yavaş'tan sağlık çalışanlarına moral ziyareti - Son Dakika
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Başkan Yavaş'tan sağlık çalışanlarına moral ziyareti

6 saat önce

Sağlık çalışanlarına destek amacıyla başlatılan alkış kampanyasına Başkan Ekrem Yavaş'ta hastaneye giderek destek verdi.

Başkan Yavaş'tan sağlık çalışanlarına moral ziyareti, System.String[]

Sağlık çalışanlarına destek amacıyla başlatılan alkış kampanyasına Başkan Ekrem Yavaş'ta hastaneye giderek destek verdi.


Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan sağlık çalışanlarına destek amaçlı başlattığı alkış kampanyasına tüm Türkiye' de olduğu gibi Sındırgı'dan da tam destek geldi. Alkış kampanyasının yanında Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Cemil Atla ile birlikte sağlık çalışanlarına moral olması için Sındırgı Devlet Hastanesi personeline ziyarette bulundu. Personele tatlı ikramında bulunan başkan Yavaş özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.


Başkan Yavaş "Gece gündüz demeden vatandaşlarımızın sağlığı için fedakarca çalışan siz değerli sağlık personelimizi kutluyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Sağlık bakanımız Fahrettin Koca ve siz değerli sağlık çalışanları ile birlikte korona virüs salgını ile mücadelede sistemli bir çalışma yürütülüyor. Sındırgı Belediyesi olarak her alanda yanındayız. Bizlerde sizlere destek için dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor, vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Sağlık Bakanlığımızın tedbir çalışmalarına harfiyen uyuyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın tedbirli olmaları gerektiği gibi en zor görev yine sizlere düşüyor. Rabbim kolaylıklar versin. Tez zamanda bu salgın hastalığın çaresinin bulunması dileğiyle. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Vatandaşlarımıza da evde hayat var, bir süre daha evinizin tadını çıkarın tedbiri elden bırakmayın diyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:36 Kaynak: İHA

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