Başkan Yavaş'tan Taşerona Müjde

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, belediye bünyesinde taşeron işçi olarak çalışırken yapılan düzenleme ile belediye şirketinde kadrolu olarak çalışmaya başlayan işçilerin sendikalı olabileceklerini söyledi.

Sındırgı Belediyesi toplantı salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Hak-İş Balıkesir Şubesi Başkanı Savaş Dal, Sındırgı Belediyesinde şirket elemanı olarak çalışan tüm işçiler katıldı.

Belediye Başkanı Yavaş, yaptığı konuşmada, büyük bir aile olduklarını, belediyede çalışan işçilerin daha iyi şartlarda ücret alması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Yavaş, "Kıymetli mesai arkadaşlarım, öncelikle hayırlı, uğurlu olsun. Devletimizin belediye çalışanlarına tanımış olduğu kadro hakkı gereği ve söz verdiğimiz üzere sendikaya geçiş işlemleriniz bugünden itibaren başlamıştır. AK Parti hükümeti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde işçilerimizin hakları her zaman daha iyi yerlere taşınmıştır. Dün nasıl taşeron işçilerimiz kadroya alındı güvenceleri arttırıldıysa sendika ve diğer yasal hakları da verecek olanlar yine bizleriz. Sendika ile yaptığımız görüşme neticesinde sözleşmemizi imzaladık. Allah utandırmasın, hayırlı mübarek olsun. Çok şükür ki işçi kardeşlerimizin de emeklerini korumaya çalışıyoruz. Asgari ücretteki artış ortada, dün neydi bugün ne oldu. Daha iyi imkânlara kavuşmaları için de elimizden geleni yapıyoruz. İşçilerimizin maaşları öncelikli olarak ödeniyor. Bizim dönemimizde hiçbir gecikme yaşanmadı. Birlikte çalışıyor, bu memlekete hizmet etmek için mücadele ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Hak-iş Balıkesir Şubesi Başkanı Savaş Dal, üyelik işlemleri ile ilgili bilgiler verip çalışanların sorularını yanıtladı. Sendika hakkının sağlanmasında memnuniyet duyan belediye personeli Ekrem Yavaş'a teşekkür ederek, günün anısına hediye takdim etti.