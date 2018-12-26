Son Dakika Haberleri: Başkan Yavaş'tan Umurbeyli Kıbrıs Gazisine Vefa Örneği

Başkan Yavaş'tan Umurbeyli Kıbrıs Gazisine Vefa Örneği

1 saat önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinin Belediye Başkanı Sami Yavaş, Kıbrıs Barış Harekatında gazi olan Mehmet Şahinkaya'yı evinde ziyaret etti.

Başkan Yavaş'tan Umurbeyli Kıbrıs Gazisine Vefa Örneği, System.String[]
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinin Belediye Başkanı Sami Yavaş, Kıbrıs Barış Harekatında gazi olan Mehmet Şahinkaya'yı evinde ziyaret etti.

Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Kıbrıs Barış Harekatında gazi olan Mehmet Şahinkaya'yı evinde ziyaret etti. Başkan Yavaş'a ziyaretinde, Lapseki Garnizon Komutanı Albay Türker Altıngöz, Umurbey Ortaokulu Müdürü Sezgin Tuna, öğretmenler ve öğrenciler eşlik etti.

Başkan Yavaş ziyarete ilişkin açıklamasında, "Kıbrıs Barış Harekatında gazilik mertebesine ulaşan Umurbeyli değerli büyüğümüz Mehmet Şahinkaya'yı evinde ziyaret edip, vatan için gösterdiği kahramanlık dolayısıyla kendisine bir kez daha şükranlarımızı sunduk. Bu vesileyle, bayrağımızın selameti uğrunda şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Gazisi Mehmet Şahinkaya ise, hatırlanmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:00 Kaynak: İHA

Lapseki, Mehmet Şahinkaya, Kıbrıs, Güncel
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