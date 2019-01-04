Son Dakika Haberleri: Başkan Yavaş Vatandaşlara Ücretsiz Pazar Filesi Dağıttı

Başkan Yavaş Vatandaşlara Ücretsiz Pazar Filesi Dağıttı

17 dakika önce

Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, çevre kirliliğini önlemek amacıyla plastik poşetlerin 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle paralı olmasının ardından vatandaşlara ücretsiz pazar filesi dağıttı.

Başkan Yavaş Vatandaşlara Ücretsiz Pazar Filesi Dağıttı, System.String[]
Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, çevre kirliliğini önlemek amacıyla plastik poşetlerin 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle paralı olmasının ardından vatandaşlara ücretsiz pazar filesi dağıttı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinin Belediye Başkanı Sami Yavaş, bugün belde pazarı olması dolayısıyla Halil Alanlıoğlu Kapalı Pazar Yerinde vatandaşlara ücretsiz pazar filesi dağıttı.

Umurbey Belediyesi tarafından yaptırılan pazar filelerine büyük ilgi gösteren vatandaşlar, duyarlı davranışından ötürü Başkan Yavaş'a teşekkür etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yavaş, çevre kirliliğinin önlenmesi maksadıyla 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ücretli poşet uygulamasına geçildiğinin altını çizerek, "Umurbey Belediyesi olarak bu konuda farkındalık oluşturmak istedik. Vatandaşlarımızın pazar filesi kullanımı hususundaki hassasiyeti de açıkçası bizi mutlu etti. Daha yaşanabilir bir çevre için tüm halkımızı plastik poşet kullanımını azaltmaya davet ediyorum" diye konuştu. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:35 Kaynak: İHA

Umurbey, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor Fatma Şahin, Pazarda Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı

Sosyal Medyadaki Poşet Tepkilerine Bakan Kurum'dan Yorum: Tebessümle İzliyoruz Son Dakika! İran, Atlas Okyanusu'nun Amerika Kıyılarına Savaş Gemileri Göndereceğini Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 13:52:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yavaş Vatandaşlara Ücretsiz Pazar Filesi Dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]