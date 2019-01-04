Başkan Yavaş Vatandaşlara Ücretsiz Pazar Filesi Dağıttı
17 dakika önce
Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, çevre kirliliğini önlemek amacıyla plastik poşetlerin 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle paralı olmasının ardından vatandaşlara ücretsiz pazar filesi dağıttı.
Umurbey
Belediye Başkanı Sami Yavaş, çevre kirliliğini önlemek amacıyla plastik poşetlerin 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle paralı olmasının ardından vatandaşlara ücretsiz pazar filesi dağıttı. Çanakkale
'nin Lapseki
ilçesine bağlı Umurbey beldesinin Belediye Başkanı Sami Yavaş, bugün belde pazarı olması dolayısıyla Halil Alanlıoğlu Kapalı Pazar Yerinde vatandaşlara ücretsiz pazar filesi dağıttı.
Umurbey Belediyesi tarafından yaptırılan pazar filelerine büyük ilgi gösteren vatandaşlar, duyarlı davranışından ötürü Başkan Yavaş'a teşekkür etti.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yavaş, çevre kirliliğinin önlenmesi maksadıyla 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ücretli poşet uygulamasına geçildiğinin altını çizerek, "Umurbey Belediyesi olarak bu konuda farkındalık oluşturmak istedik. Vatandaşlarımızın pazar filesi kullanımı hususundaki hassasiyeti de açıkçası bizi mutlu etti. Daha yaşanabilir bir çevre için tüm halkımızı plastik poşet kullanımını azaltmaya davet ediyorum" diye konuştu. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:35 Kaynak: İHA
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