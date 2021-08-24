Başkan Yazgan: "Toplu sözleşmede önemli kazanımların altına imza attık"

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Verdiğimiz mücadele sonucunda kamu görevlilerimiz adına önemli kazanımlar elde ettik. Tekrar vurgulamak gerekirse bu toplu sözleşmede, hizmet kolumuzda ve kamu görevlilerinin geneline dair önemli kazanımların altına imza attık" dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, 2 Ağustos'ta başlayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin uzlaşı ile sonuçlandığını ve toplu sözleşmede kamu görevlilerinin önemli haklara kavuştuğunu kaydetti.

"Gece gündüz toplu sözleşmeye hazırlandık"

Toplu sözleşmenin tüm kamu görevlilerine hayırlı olmasını dileyen Genel Başkan Yusuf Yazgan, "Toplu sözleşmeye aylar öncesinde çalışmaya başladık. İl il, kurum kurum gezerek kamu görevlilerimizin taleplerini ve beklentilerini dinledik. Korona virüs salgını nedeniyle hizmet kolumuzdaki kurumların taleplerinin ele alındığı çalıştaylarımızı online olarak yaptık. Ar-Ge ve mevzuat birimlerimiz ile gece gündüz toplu sözleşmeye hazırlandık. Toplu sözleşme masasına kamu görevlilerimiz için taşıdığımız tekliflerin sonuna kadar mücadelesini verdik. Konfederasyonumuz Memur-Sen ile birlikte daima ortak hareket ettik. Eğilmedik, dik durduk. Verdiğimiz mücadele sonucunda kamu görevlilerimiz adına önemli kazanımlar elde ettik. Tekrar vurgulamak gerekirse bu toplu sözleşmede, hizmet kolumuzda ve kamu görevlilerinin geneline dair önemli kazanımların altına imza attık" ifadelerini kullandı.

"Hakem kuruluna gidilseydi, ulaşılan kazanımlar elde edilmeyebilirdi"

Toplu sözleşmenin mutabakat ile sonuçlanmaması halinde Kamu Hakem Kuruluna gidileceğini hatırlatan Yusuf Yazgan, "Bilindiği gibi Kamu Hakem Kurulunun yapısı ağırlıklı olarak kamudan oluşuyor. Şayet mutabakat olmasaydı, hakem kuruluna gidilseydi üzerinde uzlaşıya varılan kazanımlarımız da elimizden gidebilirdi. Bunun için toplu sözleşmenin mutabakat ile sonuçlanması ayrı bir önem taşıyor" ifadelerine yer verdi.

"Hak mücadelemiz devam edecek"

Büro Memur-Sen olarak kamu görevlileri için yeni kazanımlar elde etme ettiklerini ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceklerini belirten Yazgan, "Toplu sözleşmenin kamu görevlilerinin haklarının belirlendiği ayaklardan bir tanesi. Büro Memur-Sen olarak gerek toplu sözleşmede gerekse toplu sözleşme dışında kamu görevlilerimiz için birçok kazanım elde ettik. Yüz binlerce sözleşmelinin kadroya geçirilmesi, 4-C'lilere sendikaya üye olma hakkı tanınması ve 4-C'lilerin sözleşmeli kadroya geçirilmesi, promosyonların kamu görevlilerine ödenmesi, spor uzmanları ve antrenörlerin kadroya geçirilmesi, mübaşirlerin genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi, gelir uzmanlığı kadrolarının oluşturulması, sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin ertesi yıla devredilmesi, gibi kazanımlar Büro Memur-Sen'in bugüne kadar elde ettiği önemli haklardan bazılarıdır. Büro Memur-Sen olarak her daim mücadelemiz sürecek. Gerek görüşmelerimiz, gerekse açacağımız davalar ile her platformda kamu görevlilerimizin sesi ve temsilcisi olmayı sürdüreceğiz. Yani haklar, yeni kazanımlar elde etmeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA