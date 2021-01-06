Başkan Yazgan: "Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı" - Son Dakika

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Emeğe saygı, alın terinin kutsallığına inanıyorsak, çağdışı kalmış Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı, adalet yerini bulmalıdır" dedi.

Büro Memur- Sen Genel Başkanı Yazgan kamuda Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırılması gerektiğini ve bu sınıftaki kamu görevlilerinin öğrenim durumlarına göre uygun kadrolara atanmasını gerektiğini belirterek, "1965 yılından kalan Yardımcı Hizmetler Sınıfı artık miadını doldurmuştur. Eskiden eğitim seviyesi ilkokul, ortaokul olan personelin yer aldığı bu sınıfta artık üniversite mezunu hatta 2. lisans eğitimini yapanlar dahi var. Yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin yerine getirdiği hizmetlerin, hizmet alımı yoluyla şirketlere gördürülmesi mümkün hale getirilmiştir. Hatta geçtiğimiz yıllarda taşeron olarak bilinen bu kapsamdaki yaklaşık 500 bine yakın personel işçi kadrolarına alındı. Geçmiş dönemlerde bir ihtiyaç olan bu hizmet sınıfına günümüzde ihtiyaç kalmamıştır. Yardımcı hizmetler sınıfındaki personel ek göstergeden yararlanamamakta ve pek çok özlük hakkı bakımdan mağdur edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin maaş ve emeklilik hakları bakımından birçok problem yaşadığını aktaran Yazgan, "657 sayılı Kanunun taşeron personel istihdamını mümkün kılan düzenlemeleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının yardımcı hizmet işlerini taşeron işçilere gördürme yoluna sıklıkla gitmekte olmaları nedeniyle, yardımcı hizmet niteliğindeki görevlerin Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeline gördürülmesi zorunluluğu da ortadan kalkışmış bulunmaktadır. Yardımcı Hizmetler Sınıfının tümden kaldırılması ve bu sınıfta çeşitli unvanlarda görev yapan personelden; Mesleki ve teknik öğrenime sahip olanlar "Teknik Hizmetler Sınıfına", Mesleki ve teknik öğrenime sahip olmayanların ise "Genel İdare Hizmetleri Sınıfına" geçirilmesiyle, bu hizmet sınıfının varlığından kaynaklı sorunlar da ortadan kalkacaktır" değerlendirmelerinde bulundu.

Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasını geçmişte toplu sözleşme masasına da taşıdıklarını hatırlatan Yazgan, " Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli görev yapan ve sayıları yaklaşık 110 bini bulan personel bulunmaktadır. Yardımcı hizmetler kadrosunda çalışan kamu görevlileri mağduriyetler yaşamakta ve hizmet sınıflarının değiştirilmesi suretiyle bu mağduriyetlerinin giderilmesini beklemektedirler. Ayrıca Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli, kadro unvanlarına ilişkin görevleri unvan bazında net olarak belirlenmemiş olmasından kaynaklı sorunlar yaşamaktadır" dedi.

Yazgan, "Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılarak bu sınıftaki kamu görevlileri öncelikli olarak öğrenim durumlarına göre hizmet sınıflarındaki kadrolara geçirilmelidir. Emeğe saygı, alın terinin kutsallığına inanıyorsak çağdışı kalmış uygulamaya son verilmeli, adalet yerini bulmalıdır. Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması için yasal düzenleme çalışmaları ivedilikle yapılmalıdır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA