Başkan Yazgı At Binicilik Tesisinde İncelemelerde Bulundu
1 saat önce
Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, meclis üyeleri ile birlikte Aksaray Belediyesinin sosyal projeleri arasında olan At Binicilik Tesisinde incelemelerde bulundu.
Aksaray
Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı
, meclis üyeleri ile birlikte Aksaray Belediyesinin sosyal projeleri arasında olan At Binicilik Tesisinde incelemelerde bulundu.
Aksaray Belediyesi, güzel atlar diyarı anlamına gelen Kapadokya
bölgesinin başlangıç noktasında yer alan Aksaray'da at binicilik kültürünün devam etmesi ve yaygınlaşması için At Binicilik Tesisinin inşaat çalışmalarını tamamladı. Tacin Mahallesinde Hobi Bahçeleri ile Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yakınlarına 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulan At Binicilik Tesisi ve Kafeterya inşaatı, bin 500 metrekare kapalı alanı bulunuyor. At binicilik tesisinde ayrıca atlar için ahırlar, salma alanları, üstü kapalı gezinme alanı, kafeterya, dinlenme alanları, ziyaretçilerin kendilerini doğayla iç içe hissetmeleri için tesis çevresine yürüyüş alanları bulunuyor.
Belediye Başkanı Haluk Şahin
Yazgı, at binicilik tesisiyle kent turizmine katkı sağlanacağını ifade ederek, "At binme, bizim ata sporumuz. Bu tesisimiz ile ata sporumuzu gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyoruz" dedi.
Başkan Yazgı, tesise gelen ailelerin doğa sporları yaparak hoşça vakit geçirebilmeleri için hayata geçen at binicilik tesisi ve kafeteryanın Aksaray'a hayırlı uğurlu olmasını diledi. - AKSARAY
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:26 Kaynak: İHA
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