Son Dakika Haberleri: Başkan Yazgı Nevruz Kutlamasına Katıldı

Başkan Yazgı Nevruz Kutlamasına Katıldı

47 dakika önce

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, bir lisede geleneksel hale getirilen Nevruz kutlamalarına katıldı.

Başkan Yazgı Nevruz Kutlamasına Katıldı, System.String[]
Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, bir lisede geleneksel hale getirilen Nevruz kutlamalarına katıldı. Kutlama sırasında Başkan Yazgı, öğrencilerle birlikte halat çekti, ateş üzerinden atladı.

Nevruz günü dolayısıyla Hazım Kulak Anadolu Lisesinin davetine katılan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile Milli Eğitim Müdürü H. Ömer Kartal okul öğrencileri ile Nevruz kutlamasına katıldı. Başkan Yazgı ile Milli Eğitim Müdürü Kartal kutlama öncesinde öğrencilere yemek dağıttı. Okul önünde öğrenciler, öğretmenlerle birlikte halay çekip çiftetelli oynadı. Okulda ip çekme, yumurta yarışması gibi etkinlikler de gerçekleşti. Başkan Yazgı, öğrencilerle halat yarışmasına eşlik etti, ateş üzerinden atladı. Başkan Yazgı, Nevruz'un milletleri birbirine yaklaştıran ve kaynaştıran önemli ortak bir değer olduğu söyleyerek, etkinliğe ev sahipliği yapan okul yönetimi ve öğrencilerine teşekkür etti. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:46 Kaynak: İHA

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