Başkan Yazıcı?dan CHP?ye betonlaşma tepkisi - Son Dakika

Başkan Yazıcı?dan CHP?ye betonlaşma tepkisi

11.10.2020 11:52

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçe görüşmelerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca gündeme gelen konular için, 'Adalet ve Kalkınma Partisi ile Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldikten sonra 2006 yılı itibariyle yerel yönetimler kanunu getirdi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçe görüşmelerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca gündeme gelen konular için, 'Adalet ve Kalkınma Partisi ile Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldikten sonra 2006 yılı itibariyle yerel yönetimler kanunu getirdi. Yapanı da yaptıranı da sorumlu kılarak gecekondulaşmayı önlemiştir. Kaçak yapıyı önlemiştir. Cumhuriyet tarihinde de bunun önlemini alan, kanun getiren tek devlet adamıdır' dedi.

Tuzla Belediye Meclisi'nde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun öne sürdüğü, 'Tuzla'yı betonlaştırıyorsunuz' eleştirilerine cevap verdi. Başkan Yazıcı, 'Aydınlı Mahallesi'nde planların yüksekliğinden ve betonlaşmadan bahsediyorsunuz. Aydınlı planlar eskiden beri 1/75'di. TOKİ orada 1/25'lik planlama yaptı. Bu ne yaman çelişkidir. Tuzla halkı duysun. Diyorsunuz ki, 'Tuzlayı betonlaştırıyorsunuz' Mevcut TOKİ planları 1/25. Aydınlı 1/75 daha yoğun bir yer. TOKİ, mevcut binalarını 1/20 yaptı. ve daha lüks yapmaya çalıştı. Ama siz de dahil, vatandaş da biz de dedik ki bunu 1/75 yapın. Israrla hala betonlaşıyor diyorsunuz. Bu ne yaman çelişkidir.? dedi'ESKİ TÜRK FİLMLERİNİ İZLEYİN DE GÖRÜN REZALET YAPILAŞMALARI?Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı sözlerine şöyle devam etti;'Betonlaşma ile ilgili bir şey söylediniz. Ben de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde cevabını verdim. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir devlet adamı olarak, bir devlet büyüğü olarak kullandığı muhteşem bir devlet adamlığı ifadesini aldınız siyaseten kullanıyorsunuz. 2004 yılında ben, ilçe başkanıydım. Beni ilgilendirmez demeyip sordum. Bir devlet adamı ben 20 yıldır buradayım, ben 30 yıl öncesi 40 yıl öncesi yapılaşmaya, 50 yıl önceki yanlışlara sesiz kalırım, beni ilgilendirmez' demez. Gerçek bir devlet adamı. 'Biz bu şehre ihanet ettik' derken siz arkadaşlar eski Türk Filmlerini izleyin de görün rezalet yapılaşmaları. Eski Türk Film'lerine bakın. Ben Kartal'da büyüdüm. Kartal'ın hepsi kaçak. 5 katlı binanın 3 tanesi kaçak. CHP zamanında arkadaşlar hatırlatırım. Daha 70'lere gidelim mi? 80'lere gidelim mi? Sayın Cumhurbaşkanımız bir ifade kullandı. 'Biz bu şehre ihanet ettik' derken, bir devlet adamlığı düşüncesi ile genel manada 'biz' diyerek, bir ülke olarak biz diyerek bu şehre, böyle bir şey söyledi. Ama siz 'kendi dönemi için konuştu' gibi aldınız bunu itiraf etti dediniz. Samimiyetle söylenen bu ifadeyi siyaseten kullanmak ne kadar yanlış bir şey.?'BETONLAŞMA VE KAÇAK YAPILAŞMAYI CUMHURBAŞKANIMIZ ÖNLENMİŞTİR?

2006 yılında hayata geçirilen Yerel Yönetimler Kanunu neticesinde kaçak yapılaşma ve gecekondulaşmanın önüne geçildiğini belirten Başkan Yazıcı, 'Ben sayayım mı CHP'nin ne kadar ihanet ettiğini' Gecekondulaşmanın hangi dönemde olduğunu? 2006 yılında bir yasa geldi. Eski belediye başkanları kaçaklara müsaade ediyordu.  Nasıl müsaade ediyordu, diyordu ki 'Sen yap ben sana bir ceza yazarım' deyip geçiyorlardı. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldikten sonra 2006 yılı itibariyle yerel yönetimler kanunu getirdi. Yapanı da yaptıranı da sorumlu kılarak gecekondulaşmayı önlemiştir. Kaçak yapıyı önlemiştir. Cumhuriyet tarihinde de bunun önlemini alan, kanun getiren tek devlet adamıdır. ve bu zihniyet ile devam etmiştir. Bunu bilin lütfen.? diye konuştu.


- İstanbul
Başkan Yazıcı?dan CHP?ye betonlaşma tepkisi
Başkan Yazıcı?dan CHP?ye betonlaşma tepkisi
Başkan Yazıcı?dan CHP?ye betonlaşma tepkisi
Başkan Yazıcı?dan CHP?ye betonlaşma tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Yönetim, Şadi Yazıcı, Tuzla, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Başkan Yazıcı?dan CHP?ye betonlaşma tepkisi - Son Dakika


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