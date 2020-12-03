Tuzla'da Dünya Engelliler Günü'ne özel işaret dili kursu - Son Dakika

Tuzla'da Dünya Engelliler Günü'ne özel işaret dili kursu

03.12.2020 10:41
Tuzla'da Dünya Engelliler Günü'ne özel işaret dili kursu, System.String[]

Tuzla'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen 'İşaret Dili' eğitimine katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, En büyük engelin sevgisizlik olduğunu ifade ederek, "Tuzla Belediyesi olarak kadınlarımıza yönelik dijital işaret dili eğitimi devam edecek" dedi.

Tuzla'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen 'İşaret Dili' eğitimine katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, En büyük engelin sevgisizlik olduğunu ifade ederek, "Tuzla Belediyesi olarak kadınlarımıza yönelik dijital işaret dili eğitimi devam edecek" dedi.

Tuzla Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni nesil eğitim portalı e-Hadi online derslerinde 'İşaret Dili' eğitimleri de vermeye başladığını duyurdu. İşitme engelli vatandaşlar ile daha kolay iletişim kurulmasının amaçlandığı dersler ilgi gördü. 21 öğrencinin katıldığı ilk grup derslerin son gününde ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel bir ders gerçekleştirildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, online ders başladıktan kısa bir süre sonra sürpriz yaparak derse katıldı. Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi'nde gerçekleştirilen derste Başkan Yazıcı, öğrenciler ile bir süre sohbet etti. Öğrenciler ve Başkan Yazıcı hep birlikte," En büyük engel, sevgisizliktir" mesajı verdiler.

"AMACIMIZ DAHA KOLAY İLETİŞİM KURABİLMELERİNE OLANAK SAĞLAMAK"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle 'İşaret Dili' ile bir mesaj verdi. Başkan Yazıcı," Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Tuzla Belediyesi olarak kadınlarımıza yönelik dijital İşaret Dili eğitimi başlattık. Buradaki amacımız işitme engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın içinde daha kolay iletişim kurabilmelerine olanak sağlamak" dedi.

"İŞİTME ENGELLİ KOMŞUM İLE İLETİŞİM KURABİLMEK BENİM İÇİN ÇOK AYRI BİR DÜNYA"

Online derslere katılarak öğrendiği işaret dili ile işitme engelli komşuları ile iletişim kurabildiğini belirten Hilal Ateş, "Benim karşı komşum, karı koca işitme engelliler. Hem duyamıyorlar hem de konuşamıyorlar. Onlarla hiçbir şekilde irtibat kuramıyorduk. Sıkıntıları oluyordu elimizden bir şey gelmiyordu. Şimdi iyi kötü muhabbet etmeye başladık. Bu beni çok mutlu ediyor. Engellilerin yaşadığı sorunlar çok zor. Onları gerçekten anlamamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden çok teşekkür ederim. Özellikle karşı komşum ile iletişim kurabilmeye başladıktan sonra ben çok ayrı bir dünya da yaşıyorum" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Tuzla'da Dünya Engelliler Günü'ne özel işaret dili kursu
Tuzla'da Dünya Engelliler Günü'ne özel işaret dili kursu
Tuzla'da Dünya Engelliler Günü'ne özel işaret dili kursu
Tuzla'da Dünya Engelliler Günü'ne özel işaret dili kursu
Tuzla'da Dünya Engelliler Günü'ne özel işaret dili kursu
Tuzla'da Dünya Engelliler Günü'ne özel işaret dili kursu
Tuzla'da Dünya Engelliler Günü'ne özel işaret dili kursu
Tuzla'da Dünya Engelliler Günü'ne özel işaret dili kursu

Dünya Engelliler Günü, İşaret Dili, Şadi Yazıcı, Tuzla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuzla'da Dünya Engelliler Günü'ne özel işaret dili kursu - Son Dakika


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